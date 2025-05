NVIDIA RTX 5060: niente recensioni al lancio, sarà un disastro?

La strategia di NVIDIA per il lancio della GeForce RTX 5060 sta sollevando un'ondata di critiche nella community tech. Il team australiano di Hardware Unboxed non ha risparmiato frecciate sarcastiche verso il colosso delle schede grafiche, denunciando quella che appare come una manovra deliberata per limitare le recensioni indipendenti al momento del debutto sul mercato. Secondo quanto emerso, NVIDIA avrebbe programmato il lancio della RTX 5060 per il 19 maggio durante il Computex di Taiwan, ma con una significativa anomalia: sebbene alcuni recensori abbiano già ricevuto i campioni hardware, l'azienda non rilascerà i driver necessari per i test fino al giorno stesso della messa in vendita.

Questa tattica impedirebbe di fatto alle testate specializzate di pubblicare analisi approfondite in concomitanza con il lancio ufficiale, costringendo i potenziali acquirenti a prendere decisioni d'acquisto senza il supporto di valutazioni indipendenti. Non è la prima volta che NVIDIA adotta simili strategie: già con la RTX 5060 Ti 8GB l'azienda aveva mostrato reticenza, inviando ai recensori solo la variante da 16GB, costringendo molti tester ad acquistare personalmente le versioni con memoria ridotta per poterle valutare.

Hardware Unboxed ha espresso chiaramente la propria posizione sui social media: "NVIDIA sta cercando di nascondere la RTX 5060, esattamente come ha fatto con la RTX 5060 Ti 8GB". Il timing scelto per il lancio appare strategicamente calcolato, coincidendo con il Computex di Taiwan, quando gran parte dei media tech si troverà all'estero per seguire la fiera. Un rappresentante del team australiano ha spiegato di possedere già "diversi campioni della RTX 5060" ma di non poterli recensire fino a circa una settimana dopo il loro arrivo sul mercato, proprio a causa della mancanza dei driver ufficiali.

Secondo diverse fonti, tra cui VideoCardz, lo sviluppo apparentemente affrettato delle schede della serie RTX 5060 avrebbe portato a configurazioni poco entusiasmanti, con versioni da 8GB e 16GB di VRAM semplicemente aggiornate allo standard GDDR7. Questa scelta conservativa, unita alle tattiche di controllo delle recensioni, suggerisce un possibile tentativo di mascherare le prestazioni reali dei nuovi prodotti entry-level.

Anche igor'sLAB ha manifestato il proprio disappunto riguardo alle condizioni imposte da NVIDIA. Il noto recensore ha dichiarato di non poter pubblicare un'analisi della GeForce RTX 5060 al momento del lancio ufficiale, nonostante abbia già ricevuto il campione hardware. "Una nuova GPU non può essere testata approfonditamente senza un driver funzionante e definitivo", ha spiegato, sottolineando come, specialmente con una nuova architettura o una configurazione di memoria modificata, sia impossibile effettuare misurazioni affidabili e riproducibili senza una base software ufficiale.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che igor'sLAB, come molti altri recensori, sarà a Taipei per il Computex proprio quando NVIDIA rilascerà finalmente i driver il 19 maggio, impedendogli di tornare al proprio ambiente di test fino al 26 maggio. Questo significa che nessuna recensione approfondita sarà disponibile al momento del lancio, lasciando i consumatori senza valutazioni indipendenti per guidare le loro scelte d'acquisto.

Le critiche alla gestione comunicativa di NVIDIA evidenziano una crescente tensione tra i produttori hardware e la stampa specializzata. In un contesto in cui la comunicazione PR pre-filtrata diventa sempre più pervasiva, la capacità dei recensori di fornire analisi indipendenti e tempestive rappresenta un valore fondamentale per il mercato e per i consumatori.