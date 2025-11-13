Nel mondo delle VPN, è ormai consuetudine che gli sconti più vantaggiosi siano riservati ai piani di abbonamento più lunghi. Tuttavia, PrivadoVPN rompe questa regola e offre ai propri utenti una convenienza senza paragoni. Che decidiate di abbonarvi per un anno o per due, potrete beneficiare di un risparmio eccezionale che vi garantirà sicurezza online e prestazioni elevate a un prezzo davvero competitivo.

Vedi offerta su Privado

Con PrivadoVPN, non dovrete scegliere tra flessibilità e convenienza. Optando per il piano da 12 mesi, potrete usufruire di un sconto dell’88%, un’offerta che raramente si trova su piani annuali nel settore delle VPN. In questo modo, avrete accesso a tutte le funzionalità premium del servizio, mantenendo la libertà di rinnovare dopo un solo anno, senza rinunciare al risparmio.

Se invece preferite una soluzione a lungo termine, il piano da 24 mesi vi permette di risparmiare ancora di più, con un sconto del 90%. Questa opzione è ideale per chi desidera proteggere la propria privacy e navigare in modo sicuro per un periodo prolungato, con la tranquillità di un investimento minimo rispetto al valore offerto.

In sintesi, qualunque sia la durata che scegliate, con PrivadoVPN avrete la certezza di ottenere il massimo dal vostro abbonamento. È una delle poche VPN sul mercato a garantire sconti così significativi su entrambi i piani, offrendo sicurezza, velocità e affidabilità a un costo accessibile a tutti.

