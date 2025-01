Chi non muore si rivede: la GT 730 torna con due nuovi modelli

In un periodo in cui tutti i brand stanno presentando le loro RTX 5090, la cinese Maxsun ha svelato... una NVIDIA GT 730, storica GPU risalente al 2014. L'azienda avrebbe presentato due nuove personalizzazioni della scheda, disponibili su JD.com e dedicate al mercato cinese, con un prezzo di partenza di soli 45 dollari (simile a quello che ha la scheda in Italia, su Amazon).

La GT 730, basata sul chip GK208 prodotto con processo a 28nm di TSMC, offre prestazioni estremamente limitate per gli standard moderni, quindi non pensate di metterla nel vostro PC da gaming. Può risultare però utile in un PC casalingo economico, senza pretese e assemblato con hardware di recupero, non proprio recente, dove magari si eseguono software che riescono ad avvantaggiarsi della GPU.

ITHome

Bisogna però tenere conto del fatto che NVIDIA non supporta la scheda dal 2021, anno in cui ha terminato il supporto driver, mentre gli aggiornamenti di sicurezza si sono interrotti lo scorso settembre. Questo significa che se dovessero emergere falle che colpiscono la scheda, probabilmente non verranno corrette e potranno essere sfruttate da malintenzionati.

Le nuove versioni della GT 730 presentate da Maxsun sono essenzialmente dei rebrand dei modelli Hammer 4G e 2G. Entrambe utilizzano l'architettura Kepler 2.0 con 384 CUDA core e memoria DDR3, rispettivamente da 4GB e 2GB. Il design è compatto, con dimensioni di 18,6 x 11 x 3,5 cm e un TDP di soli 50W che consente l'utilizzo di un singolo ventilatore per il raffreddamento.

Per la connettività sono presenti porte VGA, DVI e HDMI, ormai poco diffuse sui monitor moderni. Il prezzo sul mercato cinese è di 50 dollari per il modello da 4GB e 45 dollari per quello da 2GB, anche se potrebbe variare in altre regioni considerando spedizione e tasse.