Chieftec al COMPUTEX: nuovi case e dissipatori ad aria

Tra le novità più interessanti del catalogo Chieftec mostrate qui al COMPUTEX ci sono sicuramente le nuove soluzioni di raffreddamento ad aria, rappresentate da due varianti distintive: il Single Tower CAC-SI2-BLK e il più robusto Twin Tower CAC-DI2-BLK. Entrambi i modelli sono equipaggiati con sei heatpipe, che garantiscono una dissipazione termica ottimale. La compatibilità è uno dei punti di forza di questi dissipatori, con supporto che spazia dal recente socket LGA1851 fino al più datato FM1, passando per tutte le principali piattaforme attuali.

Le ventole incluse nei dissipatori offrono velocità regolabili tra 500 e 2500 RPM, con un flusso d'aria che raggiunge i 54,83 CFM a una pressione statica di 2,25 mm H₂O, valori che garantiscono un equilibrio ideale tra silenziosità ed efficienza. Il controllo PWM permette inoltre di adattare automaticamente le prestazioni in base al carico termico effettivo.

Sul fronte dei case, il Cube CI-03B-OP rappresenta una proposta interessante per chi cerca compattezza senza compromessi. Questo chassis microATX si ispira esteticamente al mondo Hi-Fi, integrando ventole da 200 mm frontali e superiori, con supporto per radiatori fino a 240 mm. Per le esigenze professionali, il BW-01B-OP in formato ATX offre una versatilità senza precedenti con dieci alloggiamenti per dischi, inclusi vani da 5.25 pollici tool-less e molteplici possibilità di montaggio per unità da 3.5 e 2.5 pollici.

Immagine 1 di 7

Immagine 2 di 7

Immagine 3 di 7

Immagine 4 di 7

Immagine 5 di 7

Immagine 6 di 7

Immagine 7 di 7

Il panorama dei case Chieftec si arricchisce ulteriormente con due modelli destinati agli appassionati: il GT-01B-OP Vista tower e il GM-30W-TG-OP Visio White. Questi chassis si distinguono per le ventole A-RGB preinstallate, il layout a doppia camera che ottimizza i flussi d'aria e un hub integrato, per gestire sia illuminazione RGB che ventole.

Novità anche sul fronte degli alimentatori, con la nuova serie VEGA M con potenza fino a 1000 watt e supporto agli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5, che assicura piena compatibilità con i componenti di ultima generazione. Per chi necessita di potenze ancora maggiori, il modello Stealth SPX-1200-FC spinge l'asticella a 1.200 W con una certificazione Platinum, utilizzando esclusivamente condensatori giapponesi di qualità premium.