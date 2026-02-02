Avatar di Ospite VR Hero #540 0
ma funziona anche dopo che lo lavi o è uno di quei progetti che restano solo sulla carta?
nooo, ho strusciato contro un chiodo e ho tirato un filo del maglione.
la cpu indossabile non funziona più.
devo andare dal sarto o dal tecnico del computer ?
al 99% i substrati sono impermeabili perchè saranno di plastica.
Sicuramente non devi fare il lavaggio a 90 gradi altrimenti invece di infeltrire si sciolgono. ;-)
