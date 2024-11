Claude AI ora può scrivere nel tuo stile

Anthropic ha introdotto nuove opzioni di personalizzazione dello stile di scrittura per il suo chatbot AI Claude. Gli utenti potranno ora scegliere tra stili predefiniti o creare stili personalizzati caricando esempi di testo.

La novità mira a rendere le conversazioni con l'AI più naturali e simili a quelle umane. Gli utenti potranno adattare lo stile comunicativo di Claude alle proprie esigenze, rendendolo più formale o colloquiale, prolisso o conciso.

Claude si adatta al contesto e alle scelte comunicative dell'utente.

Le tre opzioni predefinite sono:

Formale : per risposte professionali e precise

: per risposte professionali e precise Conciso : per risposte brevi e dirette

: per risposte brevi e dirette Esplicativo: per spiegazioni dettagliate con contesto aggiuntivo

La funzionalità più interessante è, però, la quarta, la quale offre la possibilità di creare stili personalizzati. Gli utenti potranno caricare campioni di testo nello stile desiderato e fornire descrizioni testuali di come vogliono che Claude scriva. Lo stile potrà essere perfezionato nel tempo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Anthropic ha evidenziato le potenziali applicazioni professionali, citando l'esempio di GitHub che utilizza gli stili personalizzati per migliorare le comunicazioni interne e creare contenuti di marketing. La funzionalità potrebbe risultare particolarmente utile in contesti aziendali che richiedono uno stile comunicativo coerente.

Allo stesso tempo, questa nuova possibilità solleva numerosi interrogativi su come l'IA personalizzabile possa influenzare la comunicazione professionale e creativa, sfumando il confine tra contenuti umani e scritti generati artificialmente. D'altronde si potrebbe "dare in pasto" a Claude contenuti scritti da autori celebri, permettendogli di realizzare testi in uno stile analogo.

Sebbene la personalizzazione delle risposte IA non sia una novità assoluta (ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Copilot offrono già alcune opzioni simili) l'approccio di Anthropic, basato sull'inferenza dello stile da esempi di testo caricati manualmente, potrebbe rendere il processo più semplice e intuitivo.

La nuova funzionalità di Anthropic rappresenta un passo significativo verso chatbot IA in grado di adattarsi alle preferenze comunicative individuali degli utenti, rendendo l'interazione più naturale e personalizzata.