Claymore II e Gladius III Wireless, ecco le nuove periferiche ROG

Durante l’evento tenutosi in occasione del CES 2021, Asus ROG ha presentato anche due nuove periferiche, ROG Claymore II e ROG Gladius III Wireless.

ROG Claymore II è una tastiera meccanica dotata di illuminazione RGB, la prima prodotta dall’azienda ad adottare i nuovi switch ROG RX Blue Opto-meccanici, una soluzione che sfrutta una struttura a quadrato vuoto e incorpora i LED RGB, che circondano completamente ciascun tasto. La forma dello switch azzera quasi del tutto il ritardo dovuto al rimbalzo e fa si che i tasti reagiscano nell’esatto momento in cui avviene la pressione.

La struttura, insieme al meccanismo di stabilizzazione, assicura la massima precisione anche in sequenze di digitazione ripetute e nelle sessioni più frenetiche. Ogni switch è garantito per 100 milioni di pressioni, caratteristica che dona alla ROG Claymore II un’altissima resistenza.

La tastiera è fornita anche di un poggiapolsi magnetico e di un tastierino numerico staccabile, che può essere facilmente collegato su entrambi i lati per adattarsi ai diversi stili. Nel tastierino sono presenti anche una rotella a scorrimento per la regolazione del volume e quattro tasti per il controllo della riproduzione multimediale, personalizzabili e utilizzabili per la creazione di macro.

La nuova ROG Claymore II si collega al PC tramite USB C oppure via wireless, inserendo in una porta USB un ricevitore 2,4GHz che assicura una connessione senza fili priva di latenza. La batteria integrata da 4000mAh offre fino a 40 ore d’uso e può essere ricaricata velocemente, grazie al supporto alla ricarica rapida. Presente anche la funziona USB Passthrough, che permette di collegare dispositivi direttamente alla tastiera.

Ovviamente la nuova Claymore II entra a far parte dell’ecosistema Aura Sync, i LED sono personalizzabili tramite il software Armoury Crate. Non sappiamo quando la periferica arriverà sul mercato, ma Asus ROG ha affermato che sarà disponibile anche con switch ROG RX Red.

ROG Gladius III Wireless è invece un mouse gaming ergonomico, che può essere collegato al PC via cavo, tramite adattatore wireless 2,4Ghz oppure via Bluetooth ed è equipaggiato con un sensore in grado di raggiungere i 19.000 DPI.

Il mouse sfrutta un nuovo Push-Fit Switch Socket, che permette di personalizzare al massimo click e feedback del mouse scegliendo tra i tradizionali micro-switch meccanici a 3 pin oppure gli switch ottici Omron a 5 pin. La tecnologia zero-click assicura una reattività in tempo reale, il cavo flessibile ROG Paracord assicura la massima scorrevolezza anche quando usato il mouse con il filo collegato e i piedini ROG Omni in TPFE garantiscono la massima fluidità di movimento. Il mouse sarà disponibile anche in versione esclusivamente cablata nel corso del 2021.