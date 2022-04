Molte persone, a un certo punto della loro vita, si ritrovano davanti a un dilemma la cui soluzione è decisamente più semplice di quanto si pensi: qual è il miglior sistema operativo che mi consente di svolgere tutte le operazioni che mi occupano le giornate? Windows è probabilmente il più inclusivo di tutti, essendo il più diffuso al mondo e potendo vantare svariati software che consentono di fare sostanzialmente qualsiasi cosa. Linux offre più libertà di manovra e piace molto agli utenti più “smanettoni”, che preferiscono mettere mano e personalizzare ogni singola parte del loro sistema operativo. Infine macOS, nella sua “esclusività”, offre una miriade di software ottimizzati nel migliore dei modi, lasciando però poca libertà di manovra sia a livello software che a livello hardware (per i possessori di Mac).

Per fortuna però esistono le macchine virtuali, che danno la possibilità di creare un vero e proprio computer virtuale senza andare a modificare il sistema operativo della macchina fisica. Il software più indicato per farlo su Linux è sicuramente Quickemu, creato con l’apposito scopo di “abilitare dei test veloci e salvare ovunque le configurazioni delle macchine virtuali”. In questa guida vedremo come eseguire Windows 11 e macOS in una macchina virtuale su Linux, usando Quickemu e Quickgui (l’interfaccia grafica) per creare due macchine virtuali, sulle quali installare i due sistemi operativi. Oltre a spiegarvi la procedura passo passo per installare Windows 11 e macOS in una macchina virtuale, vi daremo anche qualche consiglio su come massimizzare la quantità di RAM utilizzata e su come utilizzare la versione da terminale del simulatore.

Requisiti minimi necessari

Ubuntu 20.04 o versioni successive

Almeno 8 GB di RAM

CPU Quad-Core o superiore

Installazione di Quickemu e Quickgui

Aprite il terminale e date il seguente comando per inserire questa nuova repository: sudo apt-add-repository ppa:flexiondotorg/quickemu Successivamente aggiornate la lista e installate Quickemu: sudo apt update sudo apt install quickemu Aggiungiamo poi la repository di Quickgui: sudo add-apt-repository ppa:yannick-mauray/quickgui Aggiorniamo di nuovo e installiamo:

sudo apt update sudo apt install quickgui

Installare Windows 11 su Quickemu

Come prima cosa, aprite Quickgui e fate click su “Create new machines“;

credits: tomshardware.com Sotto “Operating System“, selezionate “Select…“;

credits: tomshardware.com Digitate “Windows” nella barra di ricerca e cliccate sul nome del sistema operativo;

credits: tomshardware.com Di nuovo, fate click su “Select…“, stavolta sotto la voce “Version“. Selezionate “11” per installare l’ultima versione di Windows;

credits: tomshardware.com Scegliete la lingua di utilizzo;

credits: tomshardware.com Infine, cliccate su “Download” per avviare il download del file ISO e la configurazione della macchina virtuale. Una volta che il download è completato, fate click su “Dismiss“;

credits: tomshardware.com Cliccate sulla “X” in alto a sinistra per tornare al menu principale. Qui selezionate “Manage existing machines” per visualizzare le macchine virtuali attualmente installate;

credits: tomshardware.com Per avviare Windows 11 basta semplicemente cliccare sul simbolo play accanto al nome: una volta completata l’installazione basta configurare le impostazioni dello schermo secondo le vostre preferenze, e il sistema operativo è pronto per essere utilizzato.

credits: tomshardware.com

Installare macOS su Quickemu

I primi due passaggi sono uguali a quelli dell’installazione di Windows. Questa volta, invece di selezionare Windows, selezionate macOS; La versione da installare sarà Catalina, che è quella che offre la miglior compatibilità con le macchine virtuali;

credits: tomshardware.com Facciamo partire il download dell’ISO, attendiamo la conclusione, torniamo al menu principale e visualizziamo la lista delle macchine virtuali installate per avviare l’installazione di macOS; Selezionate il disco “macOS Base System” e date invio;

credits.: tomshardware.com Cliccate su “Disk Utility” e andate avanti;

credits.: tomshardware.com Selezionate “Apple Inc. VirtIO Block Media“, che è il disco virtuale creato da Quickemu, per poter iniziare il processo di formattazione;

credits.: tomshardware.com Date un nuovo nome al disco e fate click su “Erase” (il processo è necessario per avviare l’installazione, nonostante il disco sia già vuoto). Una volta completato il processo, cliccate su “Done“;

credits.: tomshardware.com Chiudete “Disk Utility“. Nel menu delle utilities, selezionate “Reinstall macOS” e poi premete “Continue” per far partire l’installazione di macOS.

credits.: tomshardware.com

Regolare Quickemu tramite terminale

Generalmente Quickemu determina in modo automatico la quantità di RAM da affidare al sistema operativo virtuale. Per impostarla in modo manuale, è possibile seguire i seguenti passaggi: