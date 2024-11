Il tuo case riesce a tenerla? Approfitta dell’offerta su questa RTX 4070 Super

Se possedete un case abbastanza spazioso da ospitare una scheda video a tripla ventola come la MSI RTX 4070 Super VENTUS 3X OC, questo è il momento ideale per acquistarla. Tra le numerose offerte del Black Friday, questa versione custom di MSI si distingue per il suo prezzo di 669€. Sebbene non sia la RTX 4070 Super più economica sul mercato, stiamo parlando comunque di un modello overcloccato di fabbrica, progettato con un sistema di raffreddamento avanzato che garantisce prestazioni ottimali anche nelle sessioni più intense.

MSI RTX 4070 Super VENTUS 3X OC, chi dovrebbe acquistarla?

La MSI RTX 4070 Super VENTUS 3X OC è una scheda altamente raccomandata per gli appassionati di gaming e per gli utenti della grafica che cercano prestazioni di alto livello a elevate risoluzioni. Grazie alla sua configurazione da 12GB GDDR6X e l'architettura avanzata, questo modello è particolarmente indicato per coloro che desiderano sperimentare i giochi più recenti con dettagli grafici al massimo, oltre a supportare la creazione di contenuti 3D, l'editing video e le simulazioni complesse.

Il suo prezzo di 669€, scontato rispetto al prezzo originale di 739€, la rende appetibile per chi vuole investire in un upgrade significativo delle prestazioni del proprio PC, garantendo una esperienza visiva impareggiabile anche in 4K, spesso neanche facendo ricorso al DLSS. Gli hobbisti del settore creativo beneficeranno ulteriormente dalle innovative soluzioni termiche offerte dalla MSI RTX 4070 Super VENTUS 3X OC.

Le tre ventole TORX 4.0, la piastra di base in rame nichelato e i tubi del nucleo sono progettati per un raffreddamento efficiente e silenzioso, permettendo così sessioni di lavoro e gioco prolungate senza il rischio di surriscaldamento. Inoltre, l'accesso al software di overclocking MSI Afterburner permette un controllo totale e personalizzato sulla scheda, consentendo agli utenti di spingere le prestazioni al limite qualora necessario. Questa scheda video si adatta dunque a coloro che non si accontentano e cercano il meglio sia in termini di prestazioni grafiche che di affidabilità tecnologica.

Vedi offerta su Amazon