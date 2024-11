Su questa RTX 4070 Super è scattato il Black Friday. Scopri subito il prezzo

Il Black Friday nel settore dell'hardware, soprattutto per quanto riguarda le migliori schede video, è sempre stato caratterizzato da fluttuazioni. In attesa delle offerte di Amazon, quest'anno Ollo Store ha proposto uno sconto sulla Asus RTX 4070 Super EVO OC, una delle versioni custom più apprezzate di una scheda video di fascia alta, in grado di offrire prestazioni eccellenti non solo per il gaming, ma anche in ambiti professionali. Il prezzo attuale è di 639€.

Asus RTX 4070 Super EVO OC, chi dovrebbe acquistarla?

L'Asus RTX 4070 Super EVO OC è l'alleata perfetta per gli appassionati di gaming e per i professionisti della grafica che cercano prestazioni avanzate. Con la sua tecnologia di ultima generazione, basata su NVIDIA DLSS3 e l'architettura Ada Lovelace, consente di vivere un'esperienza di gioco ultra-realistiche con prestazioni di ray-tracing fino a due volte superiori. Gli appassionati di videogiochi trarranno vantaggio dai Tensor Cores di quarta generazione che garantiscono prestazioni potenziate fino a quattro volte superiori rispetto al rendering tradizionale.

Inoltre, per chi lavora con applicazioni di rendering e modellazione 3D, l'Asus RTX 4070 Super EVO OC offre capacità eccezionali che soddisfano esigenze professionali elevate, rendendo il flusso di lavoro più veloce e efficiente. Il design innovativo di questo prodotto include ventole Axial-tech con un anello di barriera che aumenta la pressione dell'aria, migliorando così l'efficienza del raffreddamento senza sacrificare il silenzio.

Grazie al design a 2,5 slot, l'Asus RTX 4070 Super EVO OC massimizza la compatibilità con diversi chassis, anche di piccole dimensioni, rendendola la scelta ideale per costruttori di sistemi personalizzati che non vogliono rinunciare a prestazioni superiori in spazi ridotti. I cuscinetti a doppia sfera delle ventole promettono una longevità doppia rispetto ai modelli standard, garantendo così un investimento duraturo.

