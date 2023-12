Compra un dissipatore economico e ci trova immondizia (c'era da aspettarselo)

In generale, non si dovrebbe aprire un alimentatore, ma RedditCringe990 sul subreddit PCMR lo ha fatto e ha trovato qualcosa che potrebbe essere pericoloso, al di là del semplice “di bassa qualità”. L'Equites T500, questo il modello in questione, non ha protezioni per le sovracorrenti, e contiene qualcosa di inaspettato.

Dopo un controllo, l’utente ha trovato infatti un enorme blocco di trucioli ferro all'interno dell'alimentatore, installato saldamente accanto ai condensatori. Anche se è stato fissato all'interno dell'unità, il blocco di ferro non ha alcuno scopo funzionale. Nessuno degli altri componenti elettrici era collegato direttamente al blocco di ferro, in nessuna forma.

L'unica spiegazione a questo fenomeno è che chi ha costruito questo alimentatore ha aggiunto il blocco di ferro per far sembrare l'unità più pesante di quanto non sia in realtà, tentando così di dare l’impressione di maggiore qualità.

Il peso non è tradizionalmente un fattore che definisce le unità di fascia alta, ma in generale la maggior parte degli alimentatori di fascia alta sono più pesanti delle loro controparti a basso wattaggio a causa dei componenti aggiuntivi di cui le unità a più alto wattaggio hanno bisogno per espandere le loro capacità.

Ma il blocco di ferro non è la parte peggiore. Un altro utente infatti ha notato che in questo PSU mancano parti importanti, comprese alcune protezioni elettriche cruciali. Sembra anche che la potenza reale sia la metà rispetto a quella dichiarata.

Un alimentatore senza protezione è il componente più pericoloso da avere in un sistema. Senza protezione, i componenti dell'alimentatore potrebbero subire guasti catastrofici e trascinare con sé il resto del sistema.

L'ideale sarebbe un'unità con protezione da sovracorrente (OCP), protezione da sovratensione/sottotensione (OVP/UVP), protezione da sovralimentazione (OPP), protezione da sovratemperatura (OTP) e protezione da cortocircuito (SCP) per assicurarsi che l'alimentatore interrompa l'alimentazione prima che si verifichino danni.

Inoltre, è necessario che l'alimentatore sia prodotto da un produttore affidabile, con tutti i test di sicurezza e le normative adeguate. Un buon alimentatore garantisce inoltre che l'alimentazione venga erogata correttamente a tutti i componenti, assicurando la stabilità del sistema.

Va da sé che comprare alimentatori ultra economici di marchi sconosciuti non è una buona idea, se ci tenete al vostro PC.