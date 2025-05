MSI ti regala Clair Obscur Expedition 33 con i suoi migliori case e alimentatori

MSI ha lanciato una promozione per tutti gli appassionati di gaming e hardware: acquistando uno dei case o degli alimentatori selezionati, riceverete gratuitamente una copia di Clair Obscur Expedition 33, il nuovo gioco che sta già facendo parlare di sé per atmosfera e stile. È un’occasione perfetta per aggiornare il vostro setup con componenti di qualità e allo stesso tempo scoprire un titolo intrigante senza costi aggiuntivi.

Come funziona la promozione MSI?

Per usufruire della promozione, vi basterà acquistare uno dei prodotti MSI aderenti all'iniziativa. Tra i case compatibili troviamo modelli di punta come il MEG MAESTRO 700L PZ, il MEG PROSPECT 700R e tutta la gamma MPG GUNGNIR e MPG VELOX 300R AIRFLOW, disponibili anche in eleganti varianti bianche. Anche sul fronte degli alimentatori l’offerta è ricca: i modelli MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1000GS PCIE5, MAG A1250GL PCIE5 e altri ancora offrono prestazioni elevate, pronte a supportare configurazioni esigenti.

Case MSI idonei:

Alimentatori MSI idonei:

Attenzione però alle tempistiche: per ottenere il gioco gratuito, l’acquisto deve essere effettuato entro il 24 maggio 2025, mentre le richieste di riscatto potranno essere inviate a partire dall’8 maggio fino al 21 giugno, salvo esaurimento dei codici. Al momento della nostra stesura, restano solamente 250 codici disponibili, quindi è consigliabile affrettarsi. MSI specifica inoltre che il codice può essere richiesto solo 14 giorni dopo l’acquisto, quindi pianificate bene i vostri tempi.

In sintesi, questa iniziativa unisce l’utile al dilettevole: rinnovare il proprio PC con componenti di qualità targati MSI e ricevere un gioco acclamato in omaggio. Un'opportunità ideale per chi vuole migliorare la propria esperienza di gioco e tuffarsi subito in una nuova avventura.

Leggi termini e condizioni