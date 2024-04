Computer e smartphone costeranno di più, TSMC più cara fuori da Taiwan

TSMC, il principale produttore mondiale di chip, ha annunciato che addebiterà prezzi più alti per i chip prodotti al di fuori di Taiwan. Questo potrebbe rendere più costosi i dispositivi che utilizzano chip TSMC.

Il CEO di TSMC, CC Wei, ha dichiarato durante una conference call sugli utili che se un cliente richiede chip prodotti in una determinata area geografica, dovrà condividerne il costo addizionale.

Questo annuncio arriva in un momento in cui aziende e governi stanno cercando di aumentare l'offerta di chip al di fuori di Taiwan, a causa delle crescenti preoccupazioni riguardo al controllo esercitato dalla Cina su questo settore.

TSMC ha già impianti in Giappone e sta costruendo diversi impianti in Arizona, con il primo che entrerà in piena produzione nel corso dell'anno corrente. Inoltre, l'azienda ha annunciato piani per costruire un impianto in Germania.

Questi sforzi sono parte di un più ampio movimento per aumentare la produzione di chip al di fuori di Taiwan. Il governo degli Stati Uniti ha recentemente accettato di fornire a TSMC 6,6 miliardi di dollari di finanziamenti nell'ambito del CHIPS Act, che mira a rafforzare la produzione di semiconduttori nel paese.

TSMC si è impegnata ad aumentare i suoi investimenti negli Stati Uniti, passando da 25 miliardi di dollari a 65 miliardi di dollari, con piani per costruire un terzo impianto negli Stati Uniti entro la fine del decennio.

Tuttavia, TSMC prevede che i costi di produzione aumenteranno anche a Taiwan, a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia e per via degli ostacoli nella produzione dei chip più avanzati.

Questi aumenti potrebbero influenzare i costi di produzione per clienti quali Apple, NVIDIA, AMD e Qualcomm, se dovessero acquistare chip dalle fabbriche TSMC al di fuori di Taiwan. In questo scenario, è probabile che i produttori di dispositivi si trovino ad affrontare maggiori costi di produzione al fine di mantenere i loro margini di profitto.