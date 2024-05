Configurazione "senza cavi" per il 4K ray tracing e QHD ad alti FPS | 2024

Qualche giorno fa vi ho parlato dei prodotti ASUS Back to Future, progettati per un PC senza cavi a vista. Vi ho raccontato la mia esperienza in questo articolo, ma qui voglio sfruttare quei componenti per creare una configurazione PC completa senza cavi in vista, perfetta per chi mette l’estetica al primo posto e vuole un sistema quanto più pulito possibile.

Come si gioca con questa configurazione

Questa configurazione sfrutta componenti di fascia alta, quindi è lecito aspettarsi performance di alto livello. Più avanti vedremo i benchmark, ma vi anticipo che si riesce a giocare in 4K ray tracing senza particolari difficoltà, grazie all’ausilio del DLSS 3, nonché in QHD ad alti FPS.

I componenti della configurazione

Nella scelta dei componenti sono partito da quelli ASUS Back to Future, completando la configurazione con hardware adeguato. Avendo ricevuto una scheda madre Z790, ho optato per un processore Intel, così da sfruttare a dovere anche il raffreddamento a liqudio AIO da 360mm. Qui di seguito trovate la tabella con tutti i componenti scelti per questa build.

Test della configurazione

Qui sotto vi lascio i benchmark della configurazione, effettuati sia in 4K che in QHD, con e senza ray tracing, per darvi un’idea generale di quelle che sono le prestazioni in diversi scenari.

Come vedete dal grafico qui sopra, si riesce a giocare a tutto in 4K con ray tracing attivo, grazie soprattutto al DLSS 3 con tecnologia di generazione dei frame. Anche un titolo impegnativo come Cyberpunk 2077 gira a più di 80 FPS medi, assicurandovi un'esperienza di gioco fluida.

Il framerate aumenta molto in tutti i giochi scendendo a risoluzione Quad HD, dove si può giocare ad alti FPS a tutto, anche con ray tracing attivo.

La scheda si comporta abbastanza bene anche in rasterizzazione classica alla massima risoluzione, ma fatica un po' con i giochi più impegnativi come Cyberpunk 2077. Il DLSS è essenziale per giocare alla massima risoluzione ai giochi più pesanti.

nessun problema invece a risoluzione QHD, dove la configurazione genera molti FPS in qualsiasi gioco. F1 23 supera perfino i 200 FPS, segno che avrete la miglior esperienza di gioco possibile nei titoli più leggeri, ma che necessitano di framerate elevati per essere giocati al meglio.

Perché abbiamo scelto questi componenti?

Per assemblare questa configurazione sono partito dai componenti ASUS BTF, ovvero scheda video, scheda madre e un case compatibile, completando il sistema con hardware in grado di assicurare un risultato finale ben bilanciato.

Processore

L’Intel Core i7-14700KF è perfetto per un PC dedicato al gaming di fascio alta come questo, visto che costa circa 200€ in meno del Core i9-14900KF ma offre praticamente le stesse prestazioni in gioco. Offre 20 core, suddivisi in 8 P-Core e 12 E-Core, un totale di 28 thread, 33MB di cache L3 e una frequenza massima di 5,6GHz sui P-Core. Il PBP è di 125 watt, mentre il Maximum Turbo Power arriva fino a 253 watt.

Scheda video

Come anticipato, la scheda video è uno degli elementi chiave della configurazione senza cavi. La ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER BTF elimina il connettore 16 pin 12VHPWR in favore di un PCIe High-Power posizionato a lato del PCIe x16. Questo particolare sistema di alimentazione, riadattato dal mondo server, assicura un’estetica completamente pulita, senza alcun cavo che entra nella scheda video e “rovina” l’estetica del sistema.

Come mostrato anche dai benchmark, in termini di prestazioni la scheda non differisce da una normale RTX 4070 Ti SUPER; lo stesso vale per il raffreddamento, il medesimo a bordo di una RTX 4070 Ti SUPER TUF “classica” (qui trovate la mia recensione), efficace nel tenere sotto controllo le temperature.

Scheda madre

Anche la motherboard fa parte della gamma ASUS BTF. Si tratta della ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi, che offre ottime caratteristiche tecniche (a partire dal Wi-Fi 7 integrato) e si presta bene a una build come questa. La prima cosa che salta all’occhio è ovviamente l’assenza dei connettori di alimentazione, posizionati tutti sul retro, così come i vari header per ventole, RGB e così via. L’unico rimasto sul davanti è quello CPU_FAN, dedicato al dissipatore della CPU.

Un dettaglio che ho apprezzato riguarda l’alimentazione della scheda video: sono presenti sia il connettore 16 pin 12VHPWR che tre 8 pin PCIe standard. Significa, in poche parole, che non siete obbligati a usare un alimentatore ATX 3.0 con il nuovo connettore.

La motherboard mette a disposizione quattro slot DIMM per RAM DDR5, due slot PCIe x16 (il primo dedicato alla scheda video, vista la presenza del connettore PCIe High-Power a fianco), uno slot PCIe x1 e quattro slot M.2, tutti PCIe 4.0. Il pannello I/O posteriore offre invece quattro USB-A 5Gbps, due USB-A 10Gbps, una USB-C 10Gbps, una USB-C 20Gbps, uscite HDMI e DisplayPort, LAN 2,5G, connettori per le antenne del Wi-Fi 7, cinque jack audio e uscita ottica SPDIF.

RAM e SSD

Come RAM ho scelto un kit di Corsair Dominator Platinum DDR5 da 32GB, con una velocità di 6200MT/s e latenza CL36, certificate Intel XMP. Ho optato per questo modello principalmente per un fattore estetico, visto che si tratta di RAM bianche con RGB che si abbinano perfettamente alla configurazione. Se volete spendere meno, potete optare per un kit Corsair Vengeance RGB, più economico.

Per l’archiviazione ho scelto un grande classico, un Samsung 990 PRO da 2TB. È un’unità PCIe 4.0 tra le più veloci sul mercato, affidabile e perfetta per un PC come questo. Se volete ancora più spazio, valutate l’acquisto dell’unità da 4TB.

Dissipatore

Per raffreddare il Core i7-14700KF ho scelto un ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB, dissipatore a liquido AIO di ottima qualità che riesce a tenere sotto controllo la CPU in tutte le situazioni. Anche in questo caso ho optato per la versione bianca, con ventole ARGB personalizzabili; il logo ROG sulla pompa può essere ruotato a 360 gradi, in modo che possiate posizionarlo sempre dritto.

Alimentatore

Visto che non c’è la necessità di avere un alimentatore con connettore 12VHPWR, ho scelto un NZXT C850 da 850 watt. Completamente modulare, è certificato 80 PLUS GOLD e soprattutto è di altissima qualità, visto che si basa sulla piattaforma Focus di Seasonic.

Case

Lo chassis di una build BTF dev’essere scelto con attenzione, visto che servono delle aperture aggiuntive in corrispondenza dei connettori sul retro della scheda madre. Qui ho optato per un ASUS TUF Gaming GT302 ARGB, con pannello frontale in mesh e quattro ventole preinstallate, che eliminano la necessità di acquistarne di aggiuntive.

C’è tutto lo spazio necessario per ospitare comodamente questa configurazione e il pannello I/O frontale è ben fornito, grazie alle due USB-A, una USB-C e il cavo jack 3,5mm combo per cuffie e microfono.

Periferiche suggerite per la configurazione

Se avete deciso di assemblare questa configurazione e avete bisogno anche di monitor, mouse, tastiera e cuffie, vi consiglio alcuni modelli che secondo me dovreste considerare.

Monitor

Viste le capacità della configurazione, vi consiglio l’acquisto di un monitor 4K ad alto refresh rate, così da poter giocare alla massima risoluzione. Nella tabella qui sopra vi ho consigliato il Samsung Odyssey G7, che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, ma se siete disposti a spendere di più per una qualità superiore, ci sono un paio di alternative interessanti.

La prima è il Philips EVNIA 42M2N8900, decisamente più grande (42 pollici contro 27), con pannello OLED e frequenza d’aggiornamento di 138Hz. La qualità dell’immagine è superiore a quella del monitor Samsung, tuttavia costa più del doppio e dovete avere sufficiente spazio per posizionarlo, vista la diagonale molto ampia.

La seconda alternativa è LG 27GR95QE, un 27 pollici con pannello OLED che sacrifica la massima risoluzione in favore della frequenza d’aggiornamento. Il monitor ha risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e frequenza d’aggiornamento di 240Hz; sceglierlo significa rinunciare al gaming in 4K, in favore però di un refresh rate maggiore e di una qualità dell’immagine migliore, grazie al pannello OLED.

Tastiera

Dato che sto tenendo in forte considerazione l’estetica, ho scelto una Endorfy Thock 75% wireless, bianca con keycap pudding, che danno tantissimo spazio all’illuminazione RGB. Il formato 75% è più compatto di quello TKL, ma offre comunque tutti i pulsanti principali, per un’ottima produttività anche al di fuori del gaming.

Mouse

Seguendo il tema del bianco, per il mouse ho scelto un Logitech G Pro X Superlight, ancora estremamente attuale e perfetto per le massime prestazioni nei giochi. Se volete potete optare anche per il modello di seconda generazione, ma vi costerà qualche decina di euro in più.

Cuffie

Per avere un’esperienza audio di qualità mentre si gioca e comunicare in maniera chiara con i propri compagni, ho scelto delle Razer Blackshark V2 Hyperspeed, ovviamente bianche. Offrono fino a 70 ore di autonomia e prestazioni di alto livello, perfette sia per farvi immergere nei giochi tripla A single player che per aiutarvi a identificare la direzione da cui provengono i nemici nei battle royale. Se volete risparmiare parecchio e il cavo non è un problema, prendete in considerazione le SteelSeries Arctis Nova 1.

Chi dovrebbe acquistare questo PC

La configurazione che vi ho proposto in questo articolo strizza l’occhio soprattutto a chi vuole un PC dall’estetica estremamente pulita, senza alcun cavo in vista. Ovviamente non mancano le prestazioni, complice il fatto che i prodotti BTF sono di fascia alta; se volete un nuovo PC da gaming per giocare in 4K ray tracing e poi voi l’estetica conta tantissimo, questa soluzione fa decisamente per voi.