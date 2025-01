Controlla il tuo PC e TV con Logitech K400 Plus: ora a PREZZO SCONTATO! - 24%

Se siete alla ricerca di una tastiera wireless versatile che offra un controllo totale del vostro intrattenimento, dovreste dare un’occhiata a questa imperdibile offerta su Amazon. Infatti, Logitech K400 Plus è disponibile a soli 26,60€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo più basso recente di 34,90€. Un'occasione perfetta per migliorare il comfort e la funzionalità della vostra postazione multimediale.

Logitech K400 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech K400 Plus è la scelta ideale per chi desidera controllare PC e TV collegati senza complicazioni. Grazie al touchpad integrato, potrete navigare e gestire i contenuti senza bisogno di un mouse aggiuntivo. La sua portata wireless di 10 metri garantisce libertà di movimento e un'esperienza confortevole anche dal divano.

Questa tastiera è perfetta per gestire l’intrattenimento multimediale: film, serie TV, musica e tanto altro, tutto a portata di mano. Inoltre, la configurazione plug-and-play vi permette di iniziare a usarla immediatamente collegando il ricevitore Logitech Unifying a una porta USB.

La tastiera wireless Logitech K400 Plus non è solo comoda, ma anche duratura. Il suo design resistente agli schizzi la rende ideale per l’uso quotidiano, mentre la batteria offre un'autonomia fino a 18 mesi, permettendovi di dimenticarvi delle sostituzioni per lungo tempo. Compatibile con Windows, Android e Chrome OS, è una soluzione universale per ogni tipo di dispositivo.

Con un prezzo di soli 26,60€, Logitech K400 Plus rappresenta un acquisto eccellente per chi cerca una tastiera pratica, resistente e di qualità. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere wireless per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon