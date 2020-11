Cooler Master, ecco la sua nuova proposta TEC per le CPU più esigenti

Recentemente Intel ha annunciato di essere al lavoro su nuove soluzioni di raffreddamento termoelettrico (TEC) per aumentare le prestazioni dei suoi chip ad alto TDP ed il primo concorrente a portare un prodotto sul mercato è stato EKWB con il suo EK-QuantumX Delta TEC. Ora anche Cooler Master si unisce alla mischia con un sistema TEC leggermente più modesto, chiamato MasterLiquid ML360 Sub-Zero.

MasterLiquid ML360 Sub-Zero si presenta sotto forma di un dispositivo di raffreddamento a liquido all-in-one e il blocco CPU utilizza la stessa tecnologia termoelettrica per generare una differenza di temperatura su due lati della sua unità TEC, essenzialmente trasferendo calore nel fluido utilizzando la tecnologia Intel Cryo.

Questo permette alla piastra di raggiungere temperature inferiori a quella ambiente, e quindi sarà possibile far funzionare la CPU a frequenze più elevate ed ottenere maggiori prestazioni.

Ma quando si scende sotto lo zero si forma la condensa, motivo per cui l’unità di Cooler Master utilizza anche la combinazione di software e hardware di Intel per gestire il problema. Il sistema di raffreddamento stesso ha una barriera di condensa per garantire che la poca condensa che si forma non arrivi all’area del socket della CPU, mentre il software garantisce che l’unità TEC raffreddi il chip solo fino a una certa temperatura. Ciò significa che quando il sistema è inattivo consumerà meno energia, si raffredderà di meno e farà in modo che il chip non si raffreddi così tanto da far diventare la condensa un problema. A questo scopo, inoltre, sono presenti sensori di umidità.

Ovviamente, l’unità TEC consuma un bel po’ di energia. Mentre il waterblock termoelettrico di EKWB può arrivare sino a 200W, MasterLiquid ML360 Sub-Zero di Cooler Master ha la stessa potenza nominale per l’intero dispositivo, che tiene conto anche del consumo energetico della ventola e della pompa.

Il Coolermaster MasterLiquid ML360 Sub-Zero AIO è stato progettato per essere compatibile solo con CPU Intel di decima ed undicesima generazione e dovrebbe essere commercializzato al prezzo di circa 350$ a partire da questo mese.