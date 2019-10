Sostenere il peso della scheda video con stile: arriva il supporto Cooler Master ELV8 con LED RGB!

ELV8 è il primo supporto per schede video con LED RGB. A proporlo sul mercato statunitense è Cooler Master.

Cooler Master ha presentato il primo supporto per schede video con illuminazione RGB: si chiama ELV8 ed è stato sviluppato in collaborazione con Tantric Mods.

Sul mercato erano già presenti supporti simili. Le schede video più potenti infatti, oltre a occupare più slot, riescono a raggiungere un peso importante. Questo inficia non solo l’aspetto estetico, ma talvolta emerge anche il fenomeno del bending, ossia il peso porta nel tempo la scheda a piegarsi, creando seri danni sia alla scheda stessa che al relativo connettore PCIe, e quindi alla scheda madre.

Per questa ragione, seppur pochi, sul mercato sono presenti alcuni supporti dedicati proprio alla VGA che aiutano a scaricarne il peso. Finora però non avevamo ancora visto uno dotato di illuminazione LED RGB e Cooler Master ha pensato bene di porre rimedio a questo nostro desiderio (molto inconscio).

Il supporto è in acciaio nero ed è regolabile per adattarsi a qualsiasi scheda video (305 x 52 x 6 mm). Presenta uno slider e una cerniera in plastica per configurazioni sia verticali che orizzontali, occupando un singolo slot di espansione del case, senza richiedere alcun tipo di attrezzo per essere adattato alle proprie esigenze.

Lateralmente è presente una fila di LED addressable che tramite un connettore 3V a 5 pin può essere collegata direttamente sulla scheda madre. L’illuminazione è compatibile con tutti i software dei principali produttori di motherboard (Asus Aura Sync, MSI Magic Light, Gigabyte RGB Fusion e ASRock RGB Sync).

Per ora Cooler Master ha annunciato la disponibilità solo per il mercato statunitense: arriverà il 7 ottobre al prezzo di 24,99 dollari.