Il Cooler Master MM712, mouse da gaming wireless ultraleggero da soli 59 grammi, è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Dotato di sensore ottico PAW3370 da 19K DPI e interruttori ottici da 70 milioni di clic, questo mouse RGB offre connettività ibrida via cavo, Bluetooth o wireless a 2,4 GHz. Approfittate subito di questa offerta: 36,60€ invece di 42,42€, perfetto per chi cerca precisione e leggerezza nelle sessioni di gioco più intense!

Cooler Master MM712, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cooler Master MM712 è la scelta ideale per i giocatori competitivi che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. Con i suoi 59 grammi di peso e il sensore ottico PAW3370 da 19K DPI, questo mouse si rivolge principalmente a chi pratica esports o sessioni di gaming intensive, dove ogni millisecondo conta. Gli interruttori ottici con tempo di risposta di 0,2ms e la durabilità certificata per 70 milioni di clic vi garantiranno reattività estrema e affidabilità nel tempo, caratteristiche fondamentali per chi gioca a sparatutto in prima persona, MOBA o battle royale ad alto ritmo.

La connettività ibrida tripla rende questo prodotto perfetto anche per chi necessita di versatilità: potrete passare dalla modalità cablata per sessioni competitive alla connessione wireless 2,4 GHz per il gaming quotidiano, fino al Bluetooth per utilizzo produttivo o in mobilità. Il sistema on-the-fly vi permetterà di regolare DPI e impostazioni senza interruzioni, mentre l'autonomia fino a 180 ore in modalità Bluetooth soddisfa le esigenze di chi usa il mouse intensivamente anche fuori dalle sessioni di gioco. Con uno sconto del 14%, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca tecnologia professionale a un prezzo accessibile.

