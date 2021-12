Core i9-12900K e 5950X condividono un record del mondo

A quanto pare, il nuovo Core i9-12900K di Intel ha esattamente eguagliato il record mondiale di 15.664 punti in Cinebench R20 precedentemente detenuto dal Ryzen 9 5950X di AMD. Come condiviso su Facebook, Splave, l’overclocker numero 1 al mondo, ha registrato il punteggio più alto ottenuto nel benchmark da un chip Alder Lake fino a oggi. Si tratta in pratica di un pareggio con quello registrato dal Ryzen 9 5950X quasi un anno fa e che rappresenta, anch’esso, quello più elevato raggiunto da una CPU Ryzen 5000 fino ad ora.

Photo Credit: HWBot

Il fatto che entrambe le CPU siano riuscite a ottenere esattamente lo stesso punteggio è abbastanza sorprendente. Le possibilità che ciò accada sono incredibilmente scarse, soprattutto considerando il fatto che l’Intel Core i9-12900K funziona su un’architettura completamente diversa rispetto alla serie Ryzen 5000, dato il suo design ibrido che combina core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza. Inoltre, il chip Intel sfrutta anche le memorie DDR5 anziché DDR4, il che differenzia ulteriormente le due piattaforme.

Lo straordinario record mondiale è stato raggiunto, come sempre, con il raffreddamento ad azoto liquido su entrambi i sistemi. Il Core i9-12900K ha funzionato a 6,9GHz sui suoi core P a una tensione di 1,58V. Anche i core E sono stati overcloccati, ma a 5,4GHz e alla tensione di 1,57V. La memoria utilizzata sul sistema Intel era pari a 16GB, in particolare si trattava di moduli TeamGroup DDR5 operanti a 6.565MHz con timing di 30-37-37-57 su una scheda madre AsRock Z690 Aqua OC.

Photo Credit: HWBot

Per quanto riguarda la piattaforma Ryzen, il record mondiale è stato raggiunto con un Ryzen 9 5950X overcloccato a 6GHz su tutti i 16 core (a un voltaggio sconosciuto). La memoria utilizzata era di 16GB su moduli G.Skill DDR4 in esecuzione a 4.000MHz con timing di 14-14-14-48, il tutto installato in una motherboard Asrock X570 Aqua.