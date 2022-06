Qualche settimana fa, vi abbiamo parlato dell’avvistamento di un esemplare di Core i9-13900K, processore facente parte della prossima serie Raptor Lake, la quale andrà a prendere il posto dell’attuale Alder Lake. Il chip in questione era un engineering sample dotato di 24 core e 32 thread, dotato di una configurazione a 8 P-core e 16 E-core. In quell’occasione, la CPU si era già dimostrata più veloce di un Core i9-12900K nonostante le frequenze più basse. In particolare, le prestazioni erano maggiori del 6% e del 24%, rispettivamente, nei test single core e multi core di UserBenchmark.

Oggi, invece vi parliamo di un Engineering Sample di Core i9-13900, anch’esso dotato di 8 P-core “Raptor Cove” e 16 E-core “Gracemont”, con 16MB di cache L2 per i P-core (2MB per core) e 16MB di cache L2 per gli E-Core (4MB per cluster di 4 core). In totale, combinata con la cache L3, significa che il processore può contare su 68MB di cache che, secondo alcune indiscrezioni, Intel dovrebbe chiamare “Game Cache“. Expreview ha pubblicato un interessante articolo che mette a confronto il prototipo di Core i9-13900 con l’attuale Core i9-12900K. Il sistema utilizzato è stato il medesimo, basato su piattaforma Z690 con un paio di moduli G-Skill DDR5-5200 e una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3090.

Come potete vedere dai grafici sottostanti, nonostante si tratti di un ES, con conseguenti frequenze operative inferiori rispetto al modello finale, il Core i9-13900K è riuscito a superare il Core i9-12900K, il che lascia ben sperare per le performance finali del prodotto. Proprio per questo, Expreview, allo scopo di effettuare una comparazione più equa, ha bloccato il clock del Core i9-12900K a 3,8Ghz, ma, ovviamente, la gestione delle frequenze del processore Raptor Lake è ancora acerba, quindi non è stato possibile sfruttare appieno le potenzialità del chip.

Photo Credit: Expreview

Photo Credit: Expreview

Come abbiamo avuto modo di riferirvi in più occasioni, le CPU Intel Raptor Lake dovrebbero essere lanciate assieme ai processori AMD Zen 4 Raphael, possibilmente a partire dal mese di settembre. L’azienda ha nel frattempo anche presentato le nuove GPU per datacenter Arctic Sound-M, pensate per il cloud computing multimediale.