Core i9-9900KS “Advanced Edition”, 8 core stabili a 5,3 GHz. Parola di der8auer

Der8auer e Caseking vendono Core i9-9900KS Advanced Edition certificati per operare fino a 5,3 GHz su tutti e gli otto i core.

Nei giorni scorsi vi abbiamo informato dell’arrivo in commercio di Core i9-9900KS, selezionati da Silicon Lottery per operare stabilmente fino a 5,2 GHz su tutti e otto i core. Il noto shop Caseking si è però spinto persino oltre, mettendo nel proprio listino modelli che chiama “Advanced Edition” fino a 5,3 GHz.

A selezionare le CPU e garantire il funzionamento a quella frequenza è nientemeno che il famoso overclocker Der8auer. Sono quattro i modelli Advanced Edition presenti su Caseking, si parte infatti dai 5 GHz fino ad arrivare a 5,3 GHz.

Tutte le CPU sono state “deliddate” (qui una spiegazione), per poi applicare il metallo liquido Conductonaut di Thermal Grizzly (disponibile su Amazon) che dovrebbe ridurre la temperatura d’esercizio di 8 °C. Si parte da 649,90 euro per arrivare a 999,90 euro per la soluzione da 5,3 GHz.

Ulteriore elemento è l’incisione laser dei loghi der8auer e Caseking.de sull’heatspreader. Le CPU in questione sono garantite dallo shop per 24 mesi e si consiglia di abbinarle a schede madre Z390 di fascia alta e un dissipatore a liquido da 280/360 mm.

L’eshop tedesco afferma infine che il Core i9-9900KS vede in 1,39V la tensione operativa massima per un funzionamento senza problemi: oltrepassarla potrebbe potenzialmente danneggiare la CPU.