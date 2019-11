Core i9-9900KS garantiti fino a 5,2 GHz su tutti i core da Silicon Lottery

Silicon Lottery mette in vendita Core i9-9900KS garantiti per funzionare fino a 5,2 GHz su tutti i core. L'azienda condivide anche le proprie statistiche di overclock.

Silicon Lottery ha iniziato a vendere processori Intel Core i9-9900KS Special Edition pre-selezionati sul proprio negozio online.

Come noto, il Core i9-9900KS rappresenta già un Core i9-9900K selezionato in fabbrica da Intel (per questo è in grado di sostenere 5 GHz su 8 core), quindi un’ulteriore selezione (binning) da parte di Silicon Lottery garantisce agli appassionati di OC di avere accesso solamente a processori di alto livello.

L’azienda ha anche rilasciato le sue statistiche di overclock dei questo chip a 8 core in edizione speciale. Attualmente Silicon Lottery commercializza tre versioni differenti: la prima raggiunge i 5 GHz in Turbo Boost all-core, come pubblicizzato da Intel, con una tensione di 1,250 V e viene venduta a 599,99 dollari.

La seconda arriva a 5,1 GHz su otto core con una vCore di 1,287 V e costa 749,99 dollari. La terza versione, andata subito esaurita, può operare a 5,2 GHz su tutti i core con una vCore di 1,332 V a un prezzo di 1.199,99 dollari. Silicon Lottery usa un offset AVX di 2 e valori LLC (Load-Line Calibration) di default durante il test e la certificazione dei propri prodotti.

Silicon Lottery dichiara che tutte le CPU Core i9-9900KS testate hanno raggiunto i 5 GHz a 1,25 V. Solo il 31% dei chip è riuscito a raggiungere 5,1 GHz a 1,287 V. Infine, solo il 3% dei campioni ha raggiunto 5,2 GHz a 1,325 V.

L’azienda ha enfatizzato tuttavia che sebbene i sample a 5,1 GHz non siano riusciti a lavorare stabilmente a 5,2 GHz a 1,325 V, è comunque possibile raggiungere quella frequenza alzando ulteriormente la tensione. Silicon Lottery ha tuttavia scelto di non andare oltre 1,325 V per problemi di natura termica.

Statistiche di OC del Core i9-9900KS (Silicon Lottery) Frequenza Tensione % di successo 5 GHz 1,25 V 100% 5,1 GHz 1,287 V 31% 5,2 GHz 1,325 V 3%

Ruolo cruciale nell’estrarre le massime prestazioni dal Core i9-9900KS lo gioca il comparto di alimentazione della scheda madre. Silicon Lottery consiglia schede madre di fascia alta come l’Asus ROG Maximus XI Apex (Amazon) o la Gigabyte Z390 Aorus Xtreme (Amazon), che consentono di “spremere” ulteriori 100 MHz alla stessa tensione o impostare un offset AVX inferiore rispetto alle schede madre di fascia bassa.

Come prevedibile, Silicon Lottery afferma che i suoi prodotti godono di una garanzia limitata ad un anno che copre una sola sostituzione. L’azienda offre anche un servizio di delidding per 49,99 dollari se si desidera avere temperature più basse.