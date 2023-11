CoreDirector, nuova app gratuita per sfruttare al meglio i chip Intel

Da un paio di generazioni Intel fa processori con un approccio big.LITTLE: dentro al processore ci sono core potenti e core ad alta efficienza, in un mix che serve a garantire sia prestazioni sia, appunto, efficienza energetica.

Ebbene, la nuova applicazione Core Director serve per decidere facilmente quali applicazioni possono usare gli e-Core (quelli ad alta efficienza) e quali invece dovranno usare sempre quelli più potenti. Si tratta di un’app gratuita che serve per fare qualcosa che si può fare anche in altri modi, ma è più semplice e più veloce.

In teoria infatti ci pensa il sistema operativo ad assegnare i compiti ai core giusti, ma Windows volte fa un lavoro imperfetto e può capire che una certa app abbia problemi di prestazioni perché viene assegnata alla parte meno potente del processore.

Una soluzione al problema è Intel APO (Application Optimization), strumento uscito insieme alle CPU Intel di 14esima generazione. Intel APO è avanzato e potente ma anche complesso (bisogna accedere al BIOS); a volte basta un’intervento più semplice, e CoreDirector si propone come soluzione in questi casi.

CoreDirector infatti ha funzioni accessibili direttamente da Windows: permette anche di disabilitare la modalità ad alta efficienza, ed è uno strumento progettato per la massima semplicità. La stessa azienda propone anche Project Lasso, che è un software più potente e complesso indirizzato agli utenti avanzati.