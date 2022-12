Tramite un comunicato stampa, Corsair ha annunciato che il suo nuovo monitor gaming OLED con curvatura regolabile: Xeneon Flex 45″. Il dispositivo combina la tecnologia W-OLED, un formato 21:9, uno schermo da 45″ con frequenza di 240 Hz e le possibilità di regolazione per poter essere sfruttato a schermo piatto oppure fino ad una curvatura di 800R.

Progettato in collaborazione con LG Display, tra le massime esperte nella tecnologia OLED, Xeneon Flex 45” offre una risoluzione di 3.440×1.440 pixel per fornire un’esperienza di visualizzazione cinematografica, ideale sia per lavorare che per godersi momenti di svago, grazie ad una straordinaria qualità dell’immagine con luminosità massima di 1000 nit ed un rapporto di contrasto di 1.500.000:1.

Photo Credit: Corsair

Corsair Xeneon Flex 45″ impone nuovi standard per i monitor gaming: gli artefatti generati dalla sfocatura dell’immagine (motion blur) sono quasi del tutto assenti grazie ad una frequenza di aggiornamento massima di 240Hz, tempi di risposta GtG di 0,03 ms e tempi di attivazione/disattivazione pixel istantanei, pari a 0,01 ms. Inoltre, grazie alle caratteristiche tecniche ed alla compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC ed AMD FreeSync Premium sarà possibile godere di un’esperienza gaming senza compromessi, priva di stuttering e tearing.

È possibile preordinare il monitor gaming Xeneon Flex 45WQHD240 OLED nel negozio online di Corsair al prezzo di 2.399€, con spedizione prevista per fine dicembre 2022. Indubbiamente, si tratta di un prezzo davvero elevato, giustificato dalla qualità del prodotto e dalle sue caratteristiche innovative. La garanzia completa di tre anni, comprensiva di Zero Dead Pixel e Zero Burn-in, assicura il funzionamento ottimale del dispositivo nel corso degli anni.