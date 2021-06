Corsair iCUE H170i Elite Capellix, AIO da 420mm per chi non bada a spese

Corsair ha presentato oggi il suo più grande sistema di raffreddamento a liquido all-in-one per CPU, l’iCUE H170i Elite Capellix, che va ad ampliare la serie iCUE Elite Capellix che l’azienda ha lanciato a settembre 2020. Questo dispositivo di raffreddamento si collega a un grande radiatore da 420 mm x 140 mm e un pump-block ad alta pressione. Questo lo rende perfetto per i Desktop PC High-End con chip Ryzen Threadripper PRO nei socket sWRX8 e sTRX4. Tra gli altri socket supportati ci sono AM4, LGA2066, LGA1200 e LGA115x.

Il design ottimale della della piastra di raffreddamento e le 128 micro-alette ad alta densità permettono un raffreddamento estremamente efficiente per ogni tipo di carico. La portata è stata opportunamente aumentata a 0,82L/min per adattarsi al radiatore da 420mm. Ognuna delle tre ventole da 140mm incluse gira a una velocità fino a 2000 RPM e presenta dei cuscinetti a levitazione magnetica. Corsair non rivela i numeri riguardanti il flusso d’aria o la pressione dell’aria, ma come riporta anche TechPowerUp, la rumorisità è fino a 37dBA alla massima velocità. La pompa, invece, come afferma Corsair, genera meno di 20dBA.

Il sistema di raffreddamento a liquido iCUE H170i Elite Capellix di Corsair è estremamente versatile anche nel look. Ogni sistema di raffreddamento per CPU Elite Capellix include due cappucci separati per la pompa. Quello pre-installato è di colore nero brillante, mentre quello alternativo è trasparente e permette di apprezzare la luce dei LED Capellix.

Ovviamente non manca poi l’integrazione di iCUE Commander CORE, che consente di controllare la velocità e l’illuminazione RGB delle ventole ML RGB incluse sul radiatore e di altre eventuali ventole RGB aggiuntive all’interno del case, fino a un massimo di sei ventole.

Il sistema di raffreddamento a liquido per CPU iCUE H170i Elite Capellix è disponibile sul sito di Corsair a un prezzo di 228,90 euro, con spedizione gratuita (che avviene sopra i 79 euro). La spedizione è un po’ lunga, circa due settimane, ma per vostra fortuna il modello è presente anche su Amazon, venduto e spedito dalla piattaforma stessa.