CORSAIR lancia MAKR 75: la tastiera gaming per gli amanti del DIY

Il panorama delle tastiere custom e gaming si arricchisce di un nuovo protagonista che promette di rivoluzionare il settore. CORSAIR, azienda quotata al Nasdaq con il simbolo CRSR e rinomata per le sue periferiche da gioco ad alte prestazioni, ha lanciato MAKR 75, un prodotto che rappresenta un punto d'incontro tra il mondo delle tastiere personalizzate fai-da-te e quello delle soluzioni preassemblate per i gamer più esigenti. La vera innovazione risiede non solo nel design del prodotto, premiato con il Red Dot Design Award, ma anche nell'approccio alla personalizzazione, reso accessibile attraverso un utility engine basato interamente sul web che elimina la necessità di software dedicati.

MAKR 75 si distingue per la filosofia inclusiva che ne ha guidato lo sviluppo, come sottolineato da Tobias Brinkmann, Vicepresidente e Direttore Generale della divisione Gaming Peripherals: "Crediamo davvero che assemblare una tastiera estremamente personalizzata non debba essere così difficile da essere appannaggio esclusivo degli appassionati più incalliti". Il dirigente ha evidenziato come il kit sia stato progettato seguendo un modello di assemblaggio intuitivo, componente dopo componente, con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti l'esperienza di creare una tastiera su misura.

L'ecosistema attorno a MAKR 75 si completa con CORSAIR Web App, un'interfaccia online che consente agli utenti di personalizzare a fondo non solo questa tastiera ma anche altre periferiche compatibili. La piattaforma permette di configurare l'illuminazione RGB, rimappare i tasti e registrare macro, tutto senza necessità di installare applicazioni dedicate. Questa soluzione si integra con la recente Utility di aggiornamento firmware dell'azienda, confermando l'impegno di CORSAIR verso un'esperienza utente sempre più fluida e accessibile.

La MAKR 75 rappresenta un ponte tra due mondi finora distanti: quello degli appassionati di tastiere DIY e quello dei gamer alla ricerca di prestazioni elevate. Gli utenti non dovranno più scegliere se investire tempo nella creazione di una tastiera unica o acquistare un prodotto preassemblato con funzionalità gaming avanzate. Questa nuova proposta porta infatti caratteristiche professionali come l'hyper-polling a 8KHz e il FlashTap SOCD nel mondo delle tastiere personalizzabili.

Dal punto di vista costruttivo, MAKR 75 vanta elementi tipici delle tastiere custom di fascia alta: un sistema di montaggio gasket a 8 strati fonoassorbenti, stabilizzatori a vite per una maggiore stabilità dei tasti più lunghi, e un elegante telaio in alluminio lavorato con precisione. Infine, l'offerta di CORSAIR si distingue anche per la possibilità di ulteriori personalizzazioni modulari, permettendo agli utenti di espandere le funzionalità della tastiera nel tempo. Potete scoprire di più a riguardo sulla pagina ufficiale del prodotto.