Radeon RX 5700 e 5700 XT, ecco il waterblock Corsair XG7

Corsair rilascia un nuovo blocco di raffreddamento a liquido per la sua serie Hydro X XG7 dedicata alle GPU Radeon RX 5700 e 5700XT. Il waterblock è acquistabile dal sito corsair.

Corsair ha ampliato la gamma di waterblock XG7 RGB della serie Hydro X con un nuovo modello compatibile con le schede AMD Radeon RX 5700 e 5700 XT, ma solo per quanto riguarda i prodotti basati sul progetto di riferimento.

Il waterblock ha lo stesso insieme di caratteristiche degli altri prodotti della gamma XG7: il waterblock in rame nichelato dissipa il calore non solo dalla GPU – grazie a 50 alette di raffreddamento che aumentano la superficie e il trasferimento termico – ma anche il modulo VRM e la memoria della scheda grafica (VRAM). A coadiuvarlo il backplate in alluminio.

Presente anche l’illuminazione dRGB, con 16 LED integrati, supportata dal software iCUE. L’installazione rapida resta prerogativa di Corsair che, anche per questo blocco, ha pensato di preapplicare pad e pasta termica in modo che non sia necessario tagliare, modellare o applicare alcun elemento al momento dell’installazione.

Nella confezione sono inclusi oltre al backplate in alluminio che copre completamente il PCB della GPU anche una parte superiore in materiale acrilico, abbinata ad un indicatore di flusso integrato, che permettono di poter vedere in qualsiasi momento il percorso del liquido refrigerante.

Il sistema di raffreddamento XG7 RGB dedicato alle GPU AMD Radeon 5700 è già in vendita sul sito Corsair a 159,90 euro. Attualmente le schede video Radeon RX 5700 XT e Radeon RX 5700 si possono trovare rispettivamente a circa 430 euro e 350 euro.