Costruisci il tuo setup ideale con questo case super versatile, oggi in OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un case da gaming che combini estetica, funzionalità avanzata e massima flessibilità per il modding, non potete lasciarvi sfuggire l'attuale offerta disponibile su Amazon. Infatti, ASUS TUF Gaming GT502, nella sua elegante versione bianca, è disponibile al prezzo storico più basso di sempre: solo 99,99€, con un ribasso considerevole rispetto al precedente prezzo di 142,99€. Una promozione irripetibile per chi vuole aggiornare il proprio setup con uno dei chassis mid-tower ATX più versatili del momento.

ASUS TUF Gaming GT502, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming GT502 si distingue per la sua struttura a doppia camera, progettata per offrire zone di raffreddamento indipendenti e ottimizzare il flusso d'aria interno. Questa configurazione consente di installare radiatori fino a 360 o 280 mm, garantendo prestazioni termiche di altissimo livello anche con componenti di fascia alta. Il supporto per schede video ad alte prestazioni è assicurato da un kit PCIe a due vie, che permette di montare la GPU sia in verticale che in orizzontale, con un supporto a tre sezioni ideale anche per le nuove schede grafiche della serie RTX 4000.

Il design intelligente del GT502 non trascura la praticità: i pannelli laterali tool-free rendono l'accesso all'interno del case estremamente semplice, mentre i manici in tessuto stile TUF facilitano il trasporto durante eventi o sessioni di modding. La struttura completamente modulare è pensata per chi desidera esprimere al massimo la propria creatività, offrendo un'esperienza di assemblaggio su misura, intuitiva e senza limiti.

Con il suo design robusto e accattivante, la compatibilità avanzata con il raffreddamento a liquido, e la porta USB 3.2 Gen2 Type-C posizionata frontalmente per il massimo della connettività, ASUS TUF Gaming GT502 rappresenta una soluzione completa per ogni esigenza. Approfittatene ora su Amazon a soli 99,99€: un prezzo così competitivo non si vede tutti i giorni.

