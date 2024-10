CPU e APU AMD scontate per risparmiare 2,5 euro a core

AMD ha rilanciato l'iniziativa "Più core, più sconto" (qui il sito), grazie alla quale rimborsa parzialmente gli acquirenti delle CPU AMD FX e della serie A in base al numero di core del modello scelto. L'azienda aveva fatto la stessa cosa tra il 15 gennaio il 29 febbraio di quest'anno. Questa volta il periodo per usufruire dell'offerta va dall'11 di giugno fino al 31 di agosto e gli shop aderenti sono Nexths, Monclick, Hrw.it ed Eprice.it. Chi acquista un processore a otto core sarà così rimborsato di 20 euro e così a scalare (sei core = 15 euro, quattro core = 10 euro). Ancora una volta quindi abbiamo uno sconto di 2,5 euro al core.

L'interessante novità è che questa volta non sono coinvolte solo le soluzioni FX, ma anche quelle della serie A, due in particolare: AMD A8-3870K e A6-3670K, entrambe APU Llano. Chiaramente per usufruire del rimborso è necessario seguire i termini dell'iniziativa, che potete leggere qui.

La nota più importante è la seguente: "Visitare www.amd-promotions.com e completare il modulo di registrazione per inoltrare la richiesta di rimborso (la richiesta deve essere corredata da una copia elettronica della ricevuta o altro documento dell'eTailer autorizzato). Le richieste di rimborso devono essere inoltrate entro e non oltre il 18 settembre 2012".

Modello di CPU Core Sconto in Euro AMD FX-8150 8 20 AMD FX-8120 8 20 AMD FX-6200 6 15 AMD FX-6100 6 15 AMD A8-3870K 4 10 AMD A6-3670K 4 10 AMD FX-4100 4 10 AMD FX-4170 4 10

Anche se 10/20 euro non cambiano la vita, in questo periodo risparmiare un pochino è sempre una buona cosa. L'iniziativa servirà ad AMD per vendere più CPU, accalappiando nuovi utenti e soprattutto a liberare un po' i magazzini per far spazio alle future soluzioni desktop "Vishera" e "Trinity", in arrivo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Trinity potete leggere un'anteprima esclusiva a questo indirizzo.