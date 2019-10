Creative, ecco la nuova Sound Blaster X3 con Super X-Fi

Creative Technology ha annunciato Sound Blaster X3, un DAC USB con Super X-Fi e molto altro.

Creative Technology ha annunciato l’arrivo sul mercato della Sound Blaster X3, l’ultima schede audio della famiglia Sound Blaster. Si tratta di un DAC USB multicanale 7.1 ad alta risoluzione che offre una riproduzione fino a 32 bit/ 192 kHz e dispone di un amplificatore in grado di gestire le cuffie da studio.

Stando a quanto riporta l’azienda, questa scheda audio esterna offre anche la virtualizzazione 7.1 per due altoparlanti. Dispone inoltre della codifica Dolby Digital Live per il collegamento ottico a ricevitori esterni per altoparlanti multicanale.

Gli utenti possono sfruttare la tecnologia di virtualizzazione surround di Sound Blaster che può essere completamente personalizzata in base alle loro esigenze tramite preset di equalizzazione personalizzati. La Sound Blaster X3 garantisce un range dinamico stereo di 115 db e dispone di tutte le porte analogiche necessarie, oltre a una porta USB C.

Con la funzione di bilanciamento audio di Sound Blaster X3, è possibile alternare il volume tra due sorgenti audio con un giro di manopola. Questo DAC garantisce la compatibilità multipiattaforma per PC, Mac, PS4 e Nintendo Switch. È supportato dal nuovo software Sound Blaster Command per desktop e da una app mobile corrispondente.

Super X-Fi è in grado di ricreare l’effetto di un sistema di altoparlanti surround all’interno delle cuffie ed è possibile personalizzarne tutti gli aspetti audio. Questa tecnologia utilizza l’audio computazionale per ricreare l’audio di un sistema multi-altoparlante. Inoltre usa un software ad Intelligenza Artificiale per calcolare un profilo audio personalizzato basato su specifiche esigenze.

Sound Blaster X3 è disponibile al prezzo di 99,99 euro (IVA esclusa) su Creative.com, dove è attiva una promozione: gli utenti possono aggiornare le loro vecchie schede audio con uno sconto del 15% sugli ultimi prodotti Sound Blaster. Questa promozione sarà valida per tutti i prossimi prodotti Sound Blaster lanciati fino alla fine dell’anno. Ulteriori dettagli a questo indirizzo.