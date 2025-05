Crucial ha annunciato il T710, un SSD con prestazioni incredibili

La corsa all'innovazione nel settore degli SSD non conosce battute d'arresto. Crucial ha appena svelato a Taipei, durante il COMPUTEX 2025, il suo nuovo gioiello tecnologico che promette di ridefinire gli standard di velocità per le unità di archiviazione. Il T710, ultima evoluzione della gamma di SSD ad alte prestazioni dell'azienda, stabilisce nuovi record con velocità che raggiungono i 14,9 GB/s e performance fino a 2,2 milioni di IOPS attraverso l'interfaccia PCIe 5.0, superando significativamente il già impressionante modello T705 (acquistabile su Amazon) che aveva dominato il mercato fino ad oggi.

Tom's Hardware US

La rivoluzione del T710 non si limita alle prestazioni pure, ma abbraccia un ripensamento completo del design, con un profilo significativamente più sottile che lo rende compatibile anche con i laptop più esigenti in termini di spazio. L'efficienza energetica rappresenta forse il salto più notevole: il nuovo modello riduce i consumi del 67% durante le operazioni di lettura casuale e dell'80% durante la scrittura, risolvendo uno dei problemi più sentiti degli SSD ad alte prestazioni.

Parallelamente, Crucial ha ampliato la sua offerta nel segmento della portabilità con la nuova serie X10 di SSD esterni, che raggiunge capacità fino a 8TB in un formato compatto ed elegante, e ha mostrato un prototipo di unità USB4 capace di velocità fino a 4 GB/s, suggerendo un futuro promettente anche per le soluzioni di archiviazione esterne.

Il T710 sotto la lente d'ingrandimento

Il cambiamento più evidente rispetto alla generazione precedente riguarda il form factor del T710. Rispetto al T705, l'unità è stata riprogettata con un layout a singola faccia che ne consente l'utilizzo nei laptop, elemento che potrebbe sembrare secondario ma che in realtà rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale per l'adozione da parte dei produttori OEM. Questo approccio al design ha richiesto una completa revisione dell'architettura interna dell'unità.

Anche la versione dotata di dissipatore ha subito una drastica cura dimagrante, passando da uno spessore di 21mm a soli 11mm, grazie all'implementazione di canali d'aria circolari che ottimizzano il raffreddamento. Un tocco estetico interessante è rappresentato dall'indicatore LED integrato nel PCB dell'unità, visibile attraverso un diffusore sulla parte superiore del dissipatore che si illumina di bianco durante l'utilizzo intensivo.

Tom's Hardware US

Cruciale è stato il passaggio al controller SMI SM2508, abbandonando i Phison utilizzati nel T705. Questa scelta tecnologica ha permesso di ottenere consumi energetici nettamente inferiori, contribuendo sia all'efficienza che alla gestione termica. Il controller lavora in tandem con la NAND TLC G9 a 276 strati di Micron, operante alla vertiginosa velocità di 3.600 MT/s.

Le capacità disponibili per il T710 spaziano da 1TB a 4TB, con prestazioni che variano in base alla capacità. La resistenza alla scrittura è impressionante, oscillando tra 600 e 2.400 TB a seconda del modello. Particolarmente interessante è l'ottimizzazione per DirectStorage, tecnologia che promette di rivoluzionare i tempi di caricamento nei videogiochi di nuova generazione.

I modelli senza dissipatore saranno disponibili dal 1° luglio, mentre quelli dotati di sistema di raffreddamento arriveranno sul mercato durante l'estate. Crucial non ha ancora comunicato i prezzi, elemento che risulterà determinante per valutare il posizionamento del prodotto in un mercato sempre più competitivo.

La portabilità si evolve: Serie X10 e oltre

Non solo prestazioni estreme per sistemi desktop, ma anche soluzioni portatili di nuova generazione. La serie X10 di SSD portatili, già disponibile sul mercato, rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla generazione precedente, con velocità di lettura che raggiungono i 2.100 MB/s, il doppio rispetto al modello precedente.

Questi dispositivi si basano su un'interfaccia USB Gen 3.3 x2 e sono disponibili in un'ampia gamma di capacità: 1, 2, 4, 6 e 8TB. L'insolito taglio da 6TB rappresenta un'interessante opzione intermedia che colma il divario di prezzo tra i modelli da 4TB e 8TB, rispondendo alle esigenze di chi necessita di grande capacità senza arrivare all'estremo superiore della gamma.

Tom's Hardware US

Gli X10 non si limitano alle prestazioni, ma puntano anche sulla resistenza, con certificazione IP65 contro polvere e acqua, e sulla capacità di sopportare cadute fino a 3 metri. Il controller SM2322 gestisce tutte le operazioni, garantendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumi.

Ancora più interessante, sebbene ancora in fase prototipale, è l'SSD USB4 mostrato durante l'evento. Questo dispositivo raggiunge velocità di 4.000/3.700 MB/s in lettura/scrittura sequenziale, valori che lo avvicinano alle prestazioni degli SSD interni di generazione precedente. Sebbene Crucial non abbia ancora confermato la commercializzazione di questo prodotto, rappresenta una promettente direzione di sviluppo che potrebbe risolvere le problematiche di compatibilità che affliggono l'attuale interfaccia USB Gen 3.2 x2.

Con questi annunci, Crucial conferma la propria posizione di innovatore nel settore dello storage, rispondendo alle esigenze sia degli utenti più esigenti in termini di prestazioni che di chi cerca soluzioni portatili affidabili e capienti.