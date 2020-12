Cybenetics, nuove certificazioni per efficienza e rumorosità degli alimentatori

Come indicato dai colleghi di TechPowerUp, Cybenetics, la società responsabile dell’omonimo sistema di classificazione degli alimentatori, ha introdotto un nuovo metodo di certificazione che rende molto più semplice verificare l’efficienza e il rumore di un determinato componente prima di procedere al suo acquisto. Infatti, a differenza dei servizi concorrenti, Cybenetics non utilizza solo l’efficienza di commutazione bruta a 12V per misurare la qualità di un alimentatore, ma tiene conto anche di quella dei singoli domini di tensione, della correzione del fattore di potenza, delle perdite, ed altro ancora, per presentarne una misura più completa.

Inoltre, la compagnia offre anche un programma per misurare la rumorosità di un alimentatore, in modo da verificare se un dato prodotto sta sacrificando la silenziosità per l’efficienza, o viceversa, o se possiede un dissipatore adeguato a raffreddare l’apparato per l’uso di una ventola più silenziosa. I gradi del badge Cybenetics Efficiency richiamano metalli preziosi e gemme, così come le medaglie sportive. Si inizia con “Standard” e si passa successivamente a “Bronzo“, “Argento“, “Oro“, “Platino“, “Titanio” e “Diamante“. Per ulteriori dettagli, vi inviamo a consultare la tabella seguente in modo da verificare i vari requisiti di ciascun grado.

Facciamo presente che il sistema di classificazione tiene conto della tensione CA in ingresso (110-120 V o 220-240 V CA) e ci sono parametri diversi per ogni tipo di tensione in ingresso. Per gli alimentatori che supportano sia un ingresso da 110V che da 220V CA (a commutazione automatica), è probabile che vengano forniti due badge distinti. Fino ad ora, Cybenetics ha testato e certificato oltre 770 modelli di alimentatori e sta lavorando duramente per aggiungere continuamente ulteriori prodotti.