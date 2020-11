Cyber Monday Microsoft: fino a 530€ in meno sui prodotti Surface e Xbox!

Le offerte Microsoft non finiscono con il Black Friday. L’azienda di Redmond ha previsto in occasione del Cyber Monday un’altra settimana di sconti clamorosi che possono arrivare fino a 530€ sui vari prodotti delle famiglie Surface e Xbox! Per approfittare dei prezzi al ribasso basterà acquistare un laptop, un tablet o qualsiasi altro prodotto del brand in offerta direttamente dal Microsoft Store.

Le offerte Cyber Monday di Microsoft partiranno lunedì 30 novembre. Acquistando dal Microsoft Store potrete portarvi a casa il vostro prodotto Surface o Xbox preferito a prezzo di saldo, con sconti che possono toccare la cifra di 530€.

Microsoft Surface Laptop 3 e Microsoft Surface Book 3 saranno disponibili in offerta sia nelle varianti da 13″ che in quelle da 15″. Il portatile ultraleggero di Microsoft sarà scontato su tutta la gamma fino al 29% mentre l’ibrido tablet-laptop sarà offerto con sconti fino al 15% su alcune configurazioni selezionate.

Il tablet Windows economico, Microsoft Surface Go 2, vedrà ribassato il proprio prezzo su tutta la gamma, con sconti che possono arrivare addirittura al 29%. L’azienda americana propone anche un pacchetto risparmio con tastiera inclusa per la variante con CPU Intel Core M Wi-Fi da 128GB.

Simile destino vedrà il Microsoft Surface Pro 7 che sarà scontato fino al 25% anche nelle configurazioni hardware che comprendono la potente CPU Intel Core i7. Anche in questo caso sarà possibile un ulteriore risparmio acquistando in bundle la cover/tastiera ed i modello Intel Core i5 da 128GB o 256GB di memoria interna.

Continuano le offerte dedicate a genitori, studenti ed insegnanti: l’azienda propone uno sconto del 10% sull’acquisto di uno tra i nuovi Microsoft Surface Pro X, Microsoft Surface Laptop Go, Microsoft Headphones 2 e Microsoft Earbuds.

Microsoft hascontato fino al 50% moltissimi giochi in occasione dell’Xbox Digital Game Sale, inclusi FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvel’s Avengers e tanti altri ancora.

Non riuscite a decidervi su quale titolo acquistare? Xbox Game Pass Ultimate è in offerta all’incredibile prezzo di solo 1€ per il primo mese e include Xbox Live Gold per giocare online con gli amici oltre che più di 100 giochi di alta qualità per console, per PC e, grazie a Project xCloud, per gli smartphone Android compatibili!

Microsoft ci tiene a sottolineare che le consegne dei prodotti sono rapide e gratuite. È inoltre stata istituita una policy di restituzione entro 60 giorni dall’acquisto senza costi di spedizione e per gli utenti Surface sono inclusi 90 giorni di assistenza gratuita. Trovate queste e molte altre promozioni su Microsoft Store.