Cyberpunk 2077, ecco come gira sulle schede NVIDIA RTX 30 e RTX 20

NVIDIA ha pubblicato i benchmark ufficiali relativi alle prestazioni ottenibili in Cyberpunk 2077 su varie schede delle serie GeForce RTX 30 e RTX 20. I test sono stati eseguiti con effetti Ray Tracing e DLSS attivati per mostrare il pieno potenziale dell’hardware a disposizione.

Il primo grafico presenta le prestazioni ottenibili con Ray Tracing e DLSS abilitato a risoluzione 4K in “DLSS Performance Mode”, dove vediamo la RTX 3090 raggiungere quasi 60fps, mentre la RTX 3080 si ferma a poco più di 51fps, mentre la scheda più potente della precedente generazione, la RTX 2080 Ti, fornisce circa 38fps, un valore non di certo elevato, ma più che godibile per un gioco di questo tipo.

Passando alla risoluzione 1440p, la RTX 3090 arriva sino a 71,7fps, mentre la RTX 3080 garantisce comunque un frame rate superiore ai 60fps. Più in basso troviamo le RTX 3070 e RTX 2080 Ti con circa 50fps, con la RTX 3060 Ti, fanalino di coda, che si ferma a 44fps.

Infine, prendendo in considerazione la risoluzione FullHD (1080p), le RTX 3070 e RTX 2080 Ti riescono a garantire 70fps, mentre anche la RTX 3060 Ti spinge sino a oltre 60 fps. Inutile dire che, a questo livello, sia la RTX 3080 che la RTX 3090 sono assolutamente incredibili, ottenendo, rispettivamente, 89fps e 96fps.

In base a questi risultati, possiamo sicuramente affermare che se siete ancora limitati ad un display 1080p una scheda dalla RTX 3060 Ti in su riuscirà a fornirvi una giocabilità ottimale anche a dettagli al massimo, mentre a 1440p l’ideale sarebbe una RTX 3080p ed in 4K è consigliata una RTX 3090. Ovviamente, si parla sempre di raggiungere i 60fps al massimo livello di dettaglio possibile, anche con Ray Tracing attivo. Starà al singolo giocatore eventualmente verificare quali effetti disattivare o diminuire di qualità per ottenere la fluidità desiderata.