Metti il Turbo alla tua connessione internet con questo switch al minimo storico

Se avete bisogno di uno switch per trasferire rapidamente i file tra i server connessi, un NAS e i computer, il D-Link DMS-106XT è un prodotto eccellente. Questo dispositivo offre porte Ethernet, inclusa una da 10 Gigabit, e una modalità Turbo che assicura una latenza ultra bassa. Attualmente, su Amazon il prezzo è il più conveniente di sempre: da 275€, è sceso a soli 109,99€.

D-Link DMS-106XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il D-Link DMS-106XT è consigliato a coloro che richiedono prestazioni di rete elevate, sia per ludiche sia per professionali. Ideale quindi anche per gli appassionati di gaming che desiderano sperimentare sessioni di gioco senza ritardi. Attivando la modalità Turno, si attiveranno una serie di ottimizzazioni per garantire una latenza ultra bassa.

Il D-Link DMS-106XT è perfetto anche per gli utenti che necessitano di uno streaming video 4K/8K fluido. La sua configurazione con 5 porte Ethernet da 2,5 Gigabit e un uplink da 10 Gigabit soddisfa, come detto, le esigenze di coloro che cercano una connessione affidabile e performante per collegare più dispositivi conservando un'elevata qualità di trasferimento dati.

Inoltre, il design senza ventola lo rende un'ottima scelta per gli ambienti che richiedono silenziosità, come uffici e case. A ciò si aggiunge la resistenza e l'affidabilità, garantite dalla sua struttura in lega di alluminio. Questo switch non solo risponde alle aspettative di un pubblico esigente che ricerca un'elevata efficienza energetica per ridurre i consumi, ma anche di chi privilegia un prodotto dalla lunga durata e dal funzionamento ininterrotto. L'eccellenza nella gestione della qualità del servizio (QoS) lo rende inoltre adatto per gli ambienti professionali dove il traffico di rete deve essere gestito con priorità ben definite, assicurando prestazioni ottimali per tutte le applicazioni critiche.

