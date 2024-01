Da Asus tre nuovi schermi OLED dedicati al gaming

Asus ha annunciato con entusiasmo alcuni nuovi monitor OLED durante il CES di quest'anno, di cui due capaci di frequenze di aggiornamento di 480Hz. In particolare, il monitor ROG Swift OLED PG32UCDP offre una doppia modalità, consentendo di passare agilmente tra i 240Hz a risoluzione 4K e i 480Hz a 1080p. Una caratteristica che potrebbe piacere a chi alterna tra esport competitivi e gaming ad alta risoluzione.

Per gli appassionati del gaming a 1440p, Asus propone il monitor ROG Swift OLED PG27AQDP, un 27 pollici piatto con frequenze di aggiornamento fino a 480Hz. Questo rappresenta il primo monitor OLED 1440p a 480Hz annunciato finora, conquistando l'attenzione degli appassionati di questa risoluzione.

Il terzo modello, un ultrawide da 39 pollici (3440 x 1440) denominato PG39WCDM, offre una curvatura aggressiva (800R) e una luminosità HDR di picco di 1.300 nit. Dotato di una funzionalità KVM integrata, consente il controllo di due dispositivi con tastiera e mouse.

Tutti e tre i nuovi monitor OLED di Asus vantano pannelli di terza generazione con miglioramenti del 30% nella luminosità di picco, un incremento del 20% nell'angolo di visione e una maggiore protezione contro il rischio di burn-in.

Purtroppo, non sono ancora disponibili informazioni sui prezzi o sulle date di uscita di questi tre nuovi display OLED.

In ogni caso la proposta di Asus nel settore OLED gaming rappresenta un interessante ampliamento dell’offerta per i giocatori, il che è sempre una buona notizia. Con il valore aggiunto, in questo caso, di un marchio conosciuto e apprezzato da milioni di gamer in tutto il mondo.