Microsoft ha annunciato l’introduzione di Bing Image Creator, una nuova funzionalità del motore di ricerca Bing e del browser Edge basata sull’intelligenza artificiale e sviluppata grazie alla collaborazione con DALL-E di OpenAI. Questo strumento permette agli utenti di creare immagini a partire dalle sole parole, offrendo un’esperienza di chat più visiva. Bing Image Creator si aggiunge all’integrazione di ChatGPT di OpenAI, che ha già registrato oltre 100 milioni di chat dall’introduzione del servizio. Ecco quanto affermato da Microsoft in un post sul blog ufficiale:

Siamo entusiasti di annunciare che stiamo portando Bing Image Creator, le nuove Storie visive alimentate dall’intelligenza artificiale e le Knowledge Cards aggiornate nel nuovo Bing e nell’anteprima di Edge. Basato su una versione avanzata del modello DALL∙E dei nostri partner di OpenAI, Bing Image Creator consente di creare un’immagine semplicemente usando le proprie parole per descrivere l’immagine che si desidera vedere. Ora è possibile generare contenuti sia scritti che visivi in un unico luogo, all’interno della chat.

Photo Credit: Microsoft

Photo Credit: Microsoft

Gli utenti interessati a provare Bing Image Creator possono accedere alla funzionalità tramite la chat di Bing, che verrà gradualmente distribuita a partire da oggi per coloro che utilizzano Bing Preview sia su desktop che su dispositivi mobili. Se non si è ancora iscritti a Bing Preview, è possibile registrarsi per entrare nella lista d’attesa. In alternativa, Bing Image Creator è accessibile direttamente all’indirizzo bing.com/create. Al momento, la funzionalità è disponibile solo in lingua inglese, ma Microsoft ha dichiarato che ne verranno aggiunte altre n futuro.

Microsoft ha inoltre annunciato che Bing Image Creator è integrato anche nell’ultima versione del browser Edge: sia su desktop che su dispositivi mobili, gli utenti troveranno l’icona Image Creator nella barra laterale di Microsoft Edge. L’azienda prevede inoltre di integrare presto Image Creator direttamente in Edge attraverso il nuovo pulsante Bing in modalità chat, disponibile nella versione preview del browser.