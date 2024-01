Dalla UE 4 miliardi di euro per l'Intelligenza Artificiale e le startup

La Commissione europea ha lanciato un nuovo pacchetto di misure per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile a tutte le imprese europee, comprese le startup e le PMI, attraverso l'utilizzo di supercomputer.

L'obiettivo di queste misure è sostenere le imprese innovative nello sviluppo di tecnologie AI affidabili, rispettando i valori e le regole dell'UE. Il pacchetto comprende una proposta per garantire un accesso privilegiato ai supercomputer, alle startup di intelligenza artificiale e alla più ampia comunità dell'innovazione.

La Commissione prevede di fornire sostegno finanziario attraverso Horizon Europe e il programma Digital Europe dedicato all'IA generativa, realizzando un investimento pubblico, e privato, di circa 4 miliardi di euro fino al 2027. Il pacchetto include anche la creazione di Ai Factories, che rappresentano un nuovo pilastro per le attività di impresa congiunta nei supercomputer dell'UE.

Tra le misure introdotte, vi è la modifica del regolamento EuroHpc per istituire le AI Factories, che comprendono l'acquisizione, l'aggiornamento e la gestione di supercomputer dedicati all'AI.

Queste strutture accelereranno l'addestramento dei modelli di machine learning e di intelligenza artificiale generale. Si faciliterà anche l'accesso ai supercomputer dedicati all'AI, supportando un ampio numero di utenti pubblici e privati, inclusi startup e PMI.

Un supporto finanziario aggiuntivo sarà fornito attraverso la Commissione, generando, come già accennato, un investimento complessivo di circa 4 miliardi di euro fino al 2027.

L'iniziativa GenAI4Eu sosterrà lo sviluppo di nuovi casi d'uso e applicazioni emergenti nei 14 ecosistemi industriali europei e nel settore pubblico. Questi settori includono la robotica, la salute, la biotecnologia, la produzione, la mobilità, il clima e i mondi virtuali.

La Commissione istituirà anche due consorzi europei di infrastrutture digitali (Edic) per sostenere lo sviluppo di grandi modelli linguistici europei e applicare strumenti di IA all'avanguardia, per migliorare i digital twin locali per comunità intelligenti e smart city.

Infine, la Commissione ha adottato una comunicazione che delinea l'approccio strategico dell'UE all'uso dell'IA, preparandosi internamente per l'attuazione della legge sull'IA dell'UE, nota come AI Act.

Questa comunicazione include azioni concrete su come la Commissione costruirà la capacità istituzionale e operativa per garantire lo sviluppo e l'uso di un'IA affidabile, sicura ed etica. La Commissione si prepara anche a sostenere le amministrazioni pubbliche dell'UE, nell'adozione e nell'uso dell'intelligenza artificiale.