DeepCool DQ-M-V2L, i nuovi alimentatori modulari con certificazione 80 PLUS Gold

Il noto produttore cinese Deepcool, conosciuto per i suoi prodotti hardware per sistemi desktop, laptop e server, ha presentato la nuova linea di alimentatori DQ-M-V2L, composta dai modelli da 650W, 750W e 850W. I dispositivi son tutti completamente modulari e hanno ottenuto la certificazione 80 Plus Gold, indice di un’elevata efficienza ed affidabilità. Gli alimentatori sono stati assemblati in Giappone e, per questo motivo, al suo interno troviamo condensatori con un filtro di ripple migliorato per assicurare una durata più elevata. Il design è dotato di Active Factor Correction (PFC) attivo, consentendo una minore dissipazione di potenza, temperatore più basse ed una qualità generalmente maggiore.

I cavi presenti all’interno della confezione consentono di collegare il dispositivo a tutte le schede presenti all’interno del vostro case e mantenere il sistema pulito ed ordinato, in quanto si utilizzeranno solo quelli di cui si avrà realmente bisogno. Segnaliamo, infine, che il modello da 750W è disponibile anche in colorazione bianca.

Specifiche tecniche Modello DQ850-M-V2L DQ750-M-V2L Tipo ATX 12V V2.31 ATX 12V V2.31 Certificazioni 80PLUS GOLD 80PLUS GOLD Dimensioni 150×160×86 mm (W × L × H) 150×160×86 mm (W × L × H) Potenza massima 850W 750W Voltaggio in ingresso 100-240V 100-240V Corrente in ingresso 12.0A 10.0A Frequenza in ingresso 47-63Hz 47-63Hz Dimensioni ventola 120mm 120mm PFC Active Active Power Good Signal 100-500ms 100-500ms Hold Up Time >16ms(80% Loading) >16ms (80% Loading) Efficienza >90% Under Typical Load(50% Loading) >90% Under Typical Load (50% Loading) Efficienza in Stand-By ErP Lot 3 2014 ErP Lot 3 2014 Protezioni OVP/UVP/OCP/SCP/OPP/OTP OVP/UVP/OCP/SCP/OPP/OTP Temperatura d’esercizio 0-40°C 0-40°C Normative CE/CB/CCC/EAC/FCC/KCC/RCM/RoHs CE/CB/CCC/EAC/FCC/KCC/RCM/RoHs MTBF 100,000 Hours 100,000 Hours Modello DQ750-M-V2L WH DQ650-M-V2L Tipo ATX 12V V2.31 ATX 12V V2.31 Certificazioni 80PLUS GOLD 80PLUS GOLD Dimensioni 150×160×86mm (W × L × H) 150×160×86mm (W × L × H) Potenza massima 750W 650W Voltaggio in ingresso 100-240V 100-240V Corrente in ingresso 10.0A 10.0A Frequenza in ingresso 47-63Hz 47-63Hz Dimensioni ventola 120mm 120mm PFC Active Active Power Good Signal 100-500ms 100-500ms Hold Up Time >16ms (80% Loading) >16ms (80% Loading) Efficienza >90% Under Typical Load (50% Loading) >90% Under Typical Load (50% Loading) Efficienza in Stand-By ErP Lot 3 2014 ErP Lot 3 2014 Protezioni OVP/UVP/OCP/SCP/OPP/OTP OVP/UVP/OCP/SCP/OPP/OTP Temperatura d’esercizio 0-40°C 0-40°C Normative CE/CB/CCC/EAC/FCC/KCC/RCM/RoHs CE/CB/CCC/EAC/FCC/KCC/RCM/RoHs MTBF 100,000 Hours 100,000 Hours

Gli alimentatori Deepcool DQ-M-V2L saranno disponibili dal mese di agosto 2020 al prezzo di 99,99€, 109,99€ e 119,99€ rispettivamente per le varianti 650W, 750W e 850W. La scorsa settimana il produttore cinese aveva presentato anche Castle 280EX, dissipatore a liquido All In One con radiatore da 280mm in grado di raffreddare qualsiasi CPU.