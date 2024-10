Incredibile che non si sia esaurito: PC Dell a 349€ è un affare con Prime

Scoprite l'incredibile offerta dell'ultim'ora per la Festa delle Offerte Prima dedicata al Dell Inspiron 15 3535. Questo notebook, più che valido, è disponibile a soli 349€, rendendolo una delle migliori occasioni attualmente disponibili su Amazon per i clienti Prime. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

Dell Inspiron 15 3535, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dell Inspiron 15 3535 si rivela un’ottima scelta per studenti e utenti che cercano un computer portatile affidabile per gestire le loro attività quotidiane. Con il suo processore AMD Ryzen 5 7520U e i 8GB di RAM, questo notebook offre le prestazioni necessarie per il multitasking, rendendolo ideale per chi deve spesso passare da un'applicazione all'altra senza perdere tempo.

La memoria SSD da 512GB garantisce invece spazio sufficiente per documenti, progetti e media, con il vantaggio di una velocità di caricamento superiore rispetto ai dischi rigidi tradizionali. Per chi necessita di un PC per l'apprendimento a distanza o per partecipare a videoconferenze, la webcam HD integrata garantisce immagini di qualità, permettendo di apparire sempre al meglio.

In aggiunta, il design ergonomico, comprensivo di una cerniera di sollevamento che assicura un angolo di digitazione ottimale, rende l'utilizzo prolungato del Dell Inspiron 15 3535 meno faticoso per i polsi, un dettaglio molto apprezzato da chi digita per ore. L'ampio display FHD+ da 15,6 pollici, inoltre, offre un'esperienza visiva coinvolgente per streaming video, navigazione web e lavoro su fogli di calcolo.

