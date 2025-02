Digitazione precisa e confortevole con la Logitech MX Keys Mini, ora quasi a META' PREZZO!

Se siete alla ricerca di una tastiera wireless compatta, retroilluminata e con prestazioni professionali, l'offerta su Logitech MX Keys Mini su Amazon è imperdibile. Attualmente disponibile a soli 74,99€, questa tastiera beneficia di uno sconto del 44% rispetto al prezzo consigliato di 129€, rendendola un'opportunità unica per chi desidera un dispositivo di qualità superiore a un prezzo conveniente.

Logitech MX Keys Mini, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tastiera è stata progettata per garantire digitazione precisa e confortevole, grazie ai tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita. Inoltre, integra funzionalità avanzate come dettatura vocale, tasti per il controllo del microfono e tasti Emoji, che rendono l'esperienza di scrittura ancora più intuitiva.

Il design compatto e minimalista la rende perfetta per qualsiasi postazione di lavoro, sia in ufficio che in mobilità. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un'ergonomia eccellente e una superficie progettata per garantire un feedback ottimale ad ogni pressione.

Una delle caratteristiche più apprezzate della Logitech MX Keys Mini è la sua retroilluminazione intelligente, che si attiva automaticamente quando le dita si avvicinano alla tastiera e si regola in base alle condizioni di luce ambientale. Questo assicura sempre una visibilità perfetta, anche in ambienti con poca illuminazione.

Inoltre, la tastiera supporta la connessione Bluetooth Low Energy e consente di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente, con la possibilità di passare facilmente da uno all'altro con un semplice tocco. È compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS, rendendola estremamente versatile per ogni tipo di utilizzo.

La batteria della Logitech MX Keys Mini garantisce fino a 10 giorni di autonomia con retroilluminazione attiva e fino a 5 mesi senza illuminazione, ed è ricaricabile tramite USB-C. Inoltre, il dispositivo include plastiche riciclate post-consumer, dimostrando l'impegno di Logitech verso la sostenibilità ambientale.

