Dite addio agli occhi stanchi grazie a questo monitor Philips, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un monitor ad alte prestazioni a un prezzo incredibile, allora non potete perdere l'offerta attuale su Amazon per il Philips 27E1N1100A. Questo monitor da 27 pollici Full HD è disponibile a soli 101,20€, segnando il minimo storico rispetto ai recenti 108,29€ e con uno sconto totale del 18% rispetto al prezzo mediano di 122,90€. Un'occasione imperdibile per migliorare il vostro setup di lavoro o di intrattenimento. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Philips 27E1N1100A, chi dovrebbe acquistarlo?

Philips 27E1N1100A offre una qualità dell'immagine eccezionale grazie alla risoluzione Full HD (1920x1080) e alla tecnologia IPS LED, che garantisce colori vivaci e angoli di visione estremamente ampi (178/178°). Se trascorrete lunghe ore davanti al monitor, le tecnologie Flicker-Free e LowBlue Mode riducono sensibilmente l'affaticamento degli occhi, offrendo un comfort visivo duraturo. Questo lo rende perfetto sia per chi lavora in ufficio, sia per chi ama passare del tempo davanti al PC per il gaming o lo streaming.

Oltre alla qualità visiva, questo monitor si distingue per il tempo di risposta di 1 ms, una caratteristica ideale per chi è alla ricerca di una fluidità di gioco ottimale. La sincronizzazione adattiva FreeSync previene strisce e immagini sfuocate, offrendo un'esperienza di gioco senza compromessi. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 100 Hz garantisce immagini straordinariamente fluide, rendendolo ideale per chi cerca una risposta rapida anche nei momenti più concitati di gioco o lavoro.

Questo monitor Philips non solo eccelle nelle prestazioni, ma offre anche praticità grazie alla presenza di altoparlanti integrati, una risoluzione audio più che soddisfacente per la riproduzione di contenuti multimediali. Con connessioni HDMI 1.4 e VGA, il Philips 27E1N1100A offre una versatilità d'uso perfetta per collegare PC, console e altri dispositivi AV. Inoltre, il design con cornice sottile e il supporto compatibile con VESA 100x100 vi permetteranno di montare il monitor a parete, liberando spazio prezioso sulla scrivania.

Grazie alla luminosità di 250 cd/m² e al contrasto dinamico di 1300:1, i colori risultano vividi e ben definiti, rendendo questo monitor ideale anche per la visione di film e video. Un display opaco riduce i riflessi fastidiosi, migliorando ulteriormente l'esperienza visiva in ambienti luminosi.

Con un prezzo così vantaggioso e specifiche tecniche avanzate, il Philips 27E1N1100A rappresenta un'opportunità da non lasciarsi scappare. Approfittate subito di questo affare su Amazon per garantirvi un monitor che unisce performance e convenienza.

