Diventa esperto di sicurezza informatica con il corso dell’Istituto Volta

Il corso di Sicurezza Informatica dell'Istituto Volta consente di acquisire le competenze necessarie per poter costruire una carriera professionale.

L’Istituto Volta è la principale scuola di specializzazione presente in Europa e tra i tanti corsi disponibili propone quello dedicato alla Sicurezza dei sistemi informativi e delle reti informatiche. Il corso è dedicato alla formazione di figure professionali che possano diventare esperte in quello che è un ambito molto attuale come la sicurezza informatica, ed essere in grado dunque di prevenire ed eventualmente eliminare la possibilità che eventuali hacker possano penetrare le vulnerabilità di tutti i dispositivi connessi che vengono usati a casa oppure nelle aziende.

Si diventa dunque un Ethical Hacker, ovvero una persona formata non solo per capire il mondo degli hacker, ma anche per pensare come un hacker in modo da poter anticipare le sue mosse e sfruttare le conoscenze acquisiste per sventare probabili attacchi che possano causare danni materiali, perdite di dati o altri problemi legati alla sicurezza.

L’Ethical Hacker ha un ruolo chiave nell’entourage di un’azienda in quanto deve assicurare la protezione del know-how acquisito e più in generale di tutti i dati sensibili.

Tale corso apre le porte a una figura professionale di fondamentale importanza, indipendente e chiamata a risolvere problematiche anche gravi all’interno di realtà aziendali, reti private e tanto altro ancora. Il percorso è finalizzato al conseguimento delle certificazioni COMPTIA SECURITY PLUS e EC-COUNCIL Ethical Hacking Associate, riconosciute in 160 paesi e tra le più richieste del settore. Sarà proprio l’Istituto Volta, in qualità di PEARSON VUE Testing Center, a far sostenere gli esami di certificazione presso i propri centri autorizzati. Nel caso di esito negativo, lo studente potrà ripetere il corso in maniera del tutto gratuita.

Una volta completato il corso, gli studenti verranno poi accompagnati nel percorso professionale: la Consulenza di Carriera prevede infatti sia l’attività formativa vera e propria, sia dei colloqui di lavoro da sostenere presso le più importanti aziende del settore.

A garanzia dell’assoluto livello di preparazione fornito dai suoi corsi, oltre all’impiego di docenti altamente qualificati e certificati e all’utilizzo di materiale didattico consigliato dalla casa madre, ci sono anche le 34.164 lezioni erogate nel 2018 e scelte da ben 5.694 studenti.

Il corso di Sicurezza Informatica prevede i seguenti moduli didattici:

Reti e Protocolli

Malware, Vulnerabilità e Hardening dei sistemi

Ethical Hacking, Footprinting, Enumerazione e Analisi delle Vulnerabilità

Hacking dei Sistemi ed Attacchi

Attacchi alle Applicazioni WEB, Attacchi Wireless

Crittografia e Deep WEB

Insomma, chi avesse intenzione di migliorare le proprie competenze relative alla sicurezza informatica e costruire un futuro lavorativo nel settore informatico legato alla sicurezza, potrà sicuramente trarre vantaggio dal corso di Sicurezza Informatica dell’Istituto Volta per acquisire conoscenze teoriche e pratiche.