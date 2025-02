NVIDIA, il nuovo driver DLSS 4 sta creando un po' di problemi

Il nuovo driver 572.16 di NVIDIA sta causando problemi di crash e riavvii su diversi giochi per PC, in particolare quando si attiva la funzione Frame Generation. Numerosi utenti hanno segnalato questi problemi sui forum ufficiali NVIDIA, su Steam e su Reddit.

La situazione è particolarmente critica per il recente Marvel's Spider-Man 2 (acquistabile su Amazon) su PC, dove l'attivazione del Frame Generation provoca in molti casi la comparsa della temuta "schermata blu della morte" (BSoD). Problemi simili sono stati riscontrati anche su Call of Duty: Black Ops 6 e altri titoli.

Il driver 572.16 era stato rilasciato per introdurre il supporto a DLSS 4 su più giochi, promettendo miglioramenti della qualità dell'immagine in modalità prestazioni. Tuttavia, gli effetti collaterali sembrano superare i benefici al momento.

Non è ancora chiaro cosa causi esattamente questi malfunzionamenti. Alcuni utenti ipotizzano che possa trattarsi di una combinazione tra problemi del porting PC di Spider-Man 2 realizzato da Nixxes e incompatibilità con il nuovo driver NVIDIA.

Una situazione simile si era verificata al lancio di God of War: Ragnarok, con crash durante il primo incontro con Thor, poi risolti con una patch.

Gli esperti consigliano agli utenti di tornare al driver precedente per evitare rischi, almeno fino al rilascio di un aggiornamento correttivo da parte di Nvidia. In alternativa, si può attendere che i giochi più colpiti come Spider-Man 2 ricevano patch di compatibilità.

È importante notare che i problemi sembrano concentrarsi soprattutto sull'attivazione del Frame Generation. Disabilitando questa funzione, molti giochi potrebbero funzionare regolarmente anche con il driver 572.16.

Una situazione simile si era verificata al lancio di God of War: Ragnarok

In ogni caso, vista la diffusione delle segnalazioni, è consigliabile aspettare il rilascio di un nuovo driver stabile prima di effettuare aggiornamenti, specialmente considerando che non tutti i giochi supportano ancora le nuove funzionalità come il DLSS 4 Override.

Nvidia è al lavoro per risolvere questi problemi di compatibilità. Nel frattempo, l'azienda sta continuando lo sviluppo di nuove tecnologie, come la Smooth Motion in esclusiva per le GPU RTX 5000, che sarà presto estesa anche alla serie 4000.