Due schede video AMD Navi pizzicate nei database di 3DMark e AOTS?

In rete si chiacchiera di due presunte apparizioni di GPU AMD Navi in 3DMark e AOTS (Ashes of the Singularity), condite da qualche specifica tecnica.

Due modelli di schede video consumer AMD basate su architettura Navi sembrerebbero essere apparsi nei database di 3DMark e AOTS (Ashes of the Singularity). A scovarle è stato il noto leaker TUM_APISAK, che già in questi giorni aveva svelato i presunti clock delle nuove APU Ryzen. Il primo modello è identificato dal codice 731F:C1, ha un clock di 1000 MHz e 8 GB di memoria video a 1250 MHz. Se i dati venissero confermati, sarebbe lecito pensare che la nuova scheda monti memorie GDDR6, in quanto un clock di 5 GHz, nel caso fosse basata su memorie GDDR5, risulterebbe basso per una proposta che si prospetta con un bus a 256 bit. È lecito pensare quindi, che il clock effettivo delle memorie arrivi a 10 GHz per un bandwidth totale di 320 GB/s, superiore all’attuale soluzione di punta mainstream di AMD, la RX 590, che offre un bandwidth di 256 GB/s. Quasi sicuramente inoltre, il clock della GPU sarà più alto rispetto a quello proposto dai test, così come è accaduto in passato con le altre schede di AMD. La seconda (presunta) Radeon Navi invece, è apparsa su AOTS Benchmark, identificata dal codice 7310:00. Non c’è alcuna specifica per quanto riguarda questa variante, ma è la stessa apparsa diversi mesi fa su GFXBench, dove totalizzò 1520 frame (23,6 fps) nella sessione Aztec Ruins High Tier e 3404 frame (54,9 fps) nella sessione Manhattan. I risultati di questa variante, fanno pensare a una scheda di fascia bassa dato che nella sessione Manhattan praticamente qualsiasi altra scheda riesce a totalizzare almeno i 60 fps. Bisogna però considerare che si tratterebbe di test preliminari, svolti con driver lungi dall’essere ottimizzati, ed è quindi plausibile che le performance reali della scheda vadano ben oltre i primi risultati. A ogni modo manca sempre meno alla presentazione della nuova offerta grafica di AMD, che avverrà probabilmente all’E3 nel corso dell’evento “Next Horizon Gaming“.