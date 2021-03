E se vi dicessi che non tutte le USB Tipo-C sono simmetriche?

Per quanto siano una comodità unica ed una benvenuta evoluzione dello standard, le USB Tipo-C sono spesso molto molto difficili da comprendere. Ogni porta ha velocità diverse, capacità video diverse, persino versioni dello standard USB che possono differire di molto o varianti proprietarie come Thunderbolt, il tutto utilizzando lo stesso design di presa e spina. Su una cosa possiamo però essere tutti d’accordo: la porta USB Tipo-C è simmetrica, non è vero?

A quanto pare, l’idea che le porte ed i cavi USB Tipo-C siano simmetrici è una convinzione comune che è tecnicamente errata. A portare il problema sotto i riflettori è stato un ingegnere hardware chiamato Pim de Groot, il quale ha realizzato un dispositivo USB Tipo-C che sembra uscire dai nostri peggiori incubi. Nel suo progetto, infatti, c’è differenza nel modo in cui collegare il cavo USB alla presa di Tipo-C, non è indifferente l’orientamento!

L’ingegnere ha scoperto che, nonostante sia uso comune rendere il connettore USB Tipo-C simmetrico anche per quanto riguarda le linee di trasmissione dati, tecnicamente nell’implementazione dello standard USB 2.0 la cosa non è obbligatoria. Ecco perché ha deciso di realizzare un piccolo dispositivo che si comporta in maniera diversa in base all’orientamento con cui viene collegato il cavo USB.

I’ve made a Cursed USB-C 2.0 device. It behaves differently based on the orientation of the plug. pic.twitter.com/8Ko66wPuV2 — Pim de Groot (@mifune) March 21, 2021

Il dispositivo è piuttosto semplice: quando il cavo USB Tipo-C è collegato in un modo, un LED verde si accende sulla parte superiore del dispositivo. Inserendolo al contrario, il LED inferiore si illumina di verde. Questo è possibile perché nelle spine USB 2.0 Tipo-C solo un lato delle due diverse linee dati dello standard è realmente connesso, mentre le USB 3.1 Tipo-C sono immuni da questa follia in quanto utilizzano entrambi i bus dati.

Per il bene di tutti, Pim dovrebbe distruggere quell’accrocchio ed eliminare tutte le tracce della sua esistenza prima che sia troppo tardi! (N.d.R., si scherza ovviamente)