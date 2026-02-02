È tempo di Gaming Days da PC Componentes, un appuntamento da segnare in agenda se state pensando di aggiornare la vostra postazione gaming. Dal 2 febbraio al 8 febbraio 2026, ogni giorno arrivano sconti dedicati a prodotti selezionati per gamer esigenti, pensati per portare l’esperienza su PC a un livello superiore, sia in termini di prestazioni che di comfort.

Vedi offerte su PC Componentes

Gaming Days su PC Componentes, perché approfittarne?

Queste offerte giornaliere sono interessanti per chi vuole rinnovare anche solo una parte della propria configurazione. Parliamo di periferiche, componenti hardware e accessori capaci di fare davvero la differenza durante le sessioni di gioco. È il momento giusto per valutare un upgrade mirato e intelligente.

Per quanto riguarda l’audio, PC Componentes propone soluzioni adatte a ogni esigenza. Le cuffie da gioco RGB multipiattaforma Newskill Sobek offrono un audio potente grazie ai driver da 40 mm e un microfono omnidirezionale flessibile che garantisce comunicazioni sempre chiare. Salendo di livello, le Logitech G Astro A50 Gen 5 in versione wireless sono in sconto del 10% e permettono di passare istantaneamente da PS5 a PC o Xbox grazie alla tecnologia PLAYSYNC AUDIO, ideale per chi gioca su più piattaforme.

Anche il comparto video è protagonista dei Gaming Days. Il Monitor MSI PRO MP275PG E14 da 27” Full HD a soli 160€ è una scelta equilibrata per lavoro e gaming, puntando su ergonomia e comfort visivo. Per chi invece ama il competitivo puro, l’Asus TUF Gaming VG259QMR5A da 24,5” offre fluidità estrema e prestazioni pensate per dominare ogni match, sempre allo stesso prezzo estremamente aggressivo.

Sul fronte hardware interno, le offerte diventano ancora più interessanti. Il nuovo processore AMD Ryzen 7 9850X3D è pensato per chi pretende il massimo in gaming e multitasking, mentre la scheda grafica Palit GeForce RTX 5060 Infinity a 299€ garantisce prestazioni grafiche di altissimo livello per gioco competitivo e creazione di contenuti avanzata. A completare il setup troviamo le schede madri MSI B760 GAMING PLUS, una base solida e moderna con supporto DDR5 e networking avanzato.

Infine, non mancano accessori e componenti per rifinire la vostra postazione. Dal kit di raffreddamento a liquido Tempest Darken 360, silenzioso ed essenziale, al mouse wireless Keychron M6, bestseller di gennaio per precisione ed ergonomia. Senza dimenticare il tavolo da gioco RGB Drift DZ175, completo di illuminazione reattiva e gestione dei cavi. I Gaming Days di PC Componentes sono un’occasione concreta per trasformare il vostro spazio gaming: approfittatene prima che il tempo scada.

