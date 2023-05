Se volete dare nuova vita a ciò che avete acquistato su AK Informatica, ottenendo benefici sul vostro prossimo acquisto e dare a nuovi utenti la possibilità di risparmiare, il programma Trade-in di AK Informatica è un’opzione degna di interesse. Il programma valuterà il vostro usato e, se idoneo, vi verrà proposto un buono sconto da spendere fin da subito sullo store AK.

I prodotti idonei vanno dal singolo componente elettronico, come una periferica per PC, fino al materiale hardware più complesso, come un computer intero. L’unico requisito è dare prova che il prodotto su cui si vuole ricevere la valutazione sia acquistato su AK Informatica e che si trovi in condizioni accettabili. Lo store si riserva comunque il diritto di ritenere non idoneo un prodotto in caso di condizioni particolari.

Ci sono vari step da seguire per ottenere la corretta valutazione del proprio usato. Il primo è entrare nel canale Discord dedicato o scrivere una mail all’indirizzo riportato sulla pagina promozionale, allegando immagini che comprovano lo stato del prodotto, una descrizione e la prova d’acquisto.

Sarete poi ricontattati per una valutazione preliminare e un corriere verrà a ritirare il prodotto, che sarà poi controllato dai tecnici di AK per una valutazione definitiva. A quel punto il prodotto verrà ricondizionato e messo in vendita, e vi verrà accreditato sul vostro account AK un buono corrispondente al valore di valutazione, spendibile entro il 31/12/2024.

L’iniziativa va a favore sia per il venditore che per l’acquirente. Il primo potrà sbarazzarsi in modo semplice e veloce del proprio usato, evitando possibili perdite di tempo con le tipiche trattative e incertezze legate alla vendita tradizionale. Il secondo avrà invece la possibilità di acquistare prodotti sicuri, ricondizionati e garantiti a prezzi convenienti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa iniziativa, poiché le possibilità di ottenere ottimi benefici sono tante.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!