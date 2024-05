Ecco come rendere invisibile un PC da gaming e un display OLED da 45 pollici

Matt, il creatore del canale YouTube DIY Perks, è noto per le sue straordinarie costruzioni, ma questa volta ha davvero superato se stesso realizzando un "Endgame Invisible PC".

Il suo nuovo progetto consiste in una postazione computer completamente nascosta all'interno di un piano da lavoro motorizzato, capace di sopportare fino a circa 200 kg di peso. L'ambizioso progetto è stato descritto dettagliatamente in un recente video sul suo canale.

Il cuore di questa straordinaria installazione è un banco da lavoro motorizzato, modificato per integrare un monitor OLED widescreen, le componenti di un PC di alto livello e un vasto sistema di raffreddamento a liquido customizzato, tutti magistralmente occultati all'interno.

Quando il sistema è inattivo, tutto ciò che si vede è una normale scrivania, ma con la pressione di un pulsante, si rivela una stazione di lavoro high-tech completa di monitor, tastiera, mouse, cuffie e un'interfaccia audio esterna.

Matt ha utilizzato il monitor Corsair Xeneon Flex OLED, il quale è stato smontato fino alla scheda madre per essere integrato nella scrivania. Questa tecnologia pionieristica ha reso possibile costruire un display OLED ultra largo e flessibile che si adatta perfettamente alla curvatura del meccanismo di apertura del piano.

Per ospitare queste componenti senza intoppi, è stato creato un telaio interno su misura usando lamiere di alluminio e supporti in alluminio estruso. Il meccanismo di apertura del pannello del monitor è sostenuto da un complesso sistema di cerniere, supporti personalizzati in formato L, pistoni pneumatici, molle di tensione e binari scorrevoli. Questi dettagli tecnici non solo garantiscono la fluidità dei movimenti, ma consentono anche di mantenere tutto in ordine e sicuro.

Per quanto riguarda la configurazione hardware, il PC incorporato nella scrivania di Matt include un potente processore Intel Core i9-13900K, una scheda madre ASRock Z790 PG-ITX/TB4 e una scheda grafica Zotac GeForce RTX 4090, tutto alimentato da due unità di alimentazione HDPlex 500W GaN. Lo storage è assicurato da dodici unità Crucial P3 M.2 da 4TB installate su un Flashtor 12 Pro NAS, con una connettività migliorata grazie a una scheda di rete M.2 da 10Gbit.

Il raffreddamento di questo sistema è particolarmente critico, data l'uscita di calore cumulativa di 800W. Inizialmente, Matt ha progettato un sistema di raffreddamento a acqua personalizzato con quattro tubi in ottone e quaranta alette in rame a basso profilo.

Tuttavia, nonostante l'ingegnoso design, la configurazione non era sufficiente a mantenere le temperature sotto controllo durante i test di stress, con picchi fino a 92 gradi Celsius. Questo problema è stato risolto aggiornando il sistema con un array di ventole da 140mm e dissipatori di calore più grandi, migliorando notevolmente la capacità di raffreddamento e mantenendo l'operatività silenziosa del PC.

Sebbene il costo dei materiali per quest'ultima configurazione di raffreddamento sia stato inferiore rispetto a soluzioni pre-assemblate disponibili in commercio, il contributo in termini di manodopera personale non è da sottovalutare. Gli sforzi e le conoscenze richieste per portare a termine un progetto di tale complessità, uniti ai costi delle componenti, rendono questi tipi di costruzioni scoraggianti per molti, ma esaltanti e fonte di grande ammirazione per altri.

Il "Endgame Invisible PC" è un vero tributo alla creatività e al talento nell'ambito del fai-da-te e del modding dei PC, dimostrando che con le competenze giuste, l'ambizione e la dedizione, i confini della personalizzazione del PC possono essere spinti a nuovi, impressionanti livelli.