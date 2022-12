Il 2022, anno piuttosto problematico, si avvia verso la sua conclusione. Gli ultimi mesi sono stati costellati da svariati avvenimenti, dai più allegri ai più preoccupanti. Come sempre, Google, essendo il motore di ricerca più utilizzato al mondo, rimane un punto di riferimento per sapere cosa le persone desiderano sapere per svago e informazione.

Come ogni anno, Google ha pubblicato varie classifiche inerenti ai termini più cercati in Italia. Ovviamente, lo scontro tra Ucraina e Russia ha in parte monopolizzato l’attenzione, dato che Ucraina e Putin sono state tra le parole più ricercati, ma non manca neppure la Regina Elisabetta che, purtroppo, ci ha lasciato lo scorso 8 settembre, così come Piero Angela, noto divulgatore scientifico morto il 13 agosto 22. Molto interesse hanno catturato anche le elezioni politiche, che hanno decretato la vittoria del partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni, attuale presidente del consiglio.

Photo Credit: Google

Di seguito trovate le ricerche più effettuate nel 2022 dagli italiani: